不愧是錶王！羅志祥「一支錶抵一棟房」　稀有行頭曝光...這款有錢未必能買到

▲兩人情侶檔行頭超多，如今撕破臉收場。（圖／翻攝自IG／showlo、周揚青）

記者周亭瑋／綜合報導

羅志祥分手風波不斷，超愛玩的他也愛錶成痴，收藏許多稀有款式的千萬名錶，演藝圈內「錶王」封號當之無愧，就以這款Richard Mille頂級腕錶來說，一支要價近2100萬元，直接可以買下一間房了！

與小豬情牽9年的周揚青，以毀滅性結局為這段感情劃下句點，羅志祥混亂的私生活也被搬上檯面。回顧以往，小倆口經常曬出同款名貴行頭放閃，包括潮服、潮鞋、精品、名錶等，而小豬收藏的諸多名錶，更讓人嘆為觀止。

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▲約2060萬元的RM 022雙時區陀飛輪鑽錶（左），RM 11-03自動上鍊飛返計時碼錶則約582萬元。（圖／翻攝自IG／showlo）

被封為「錶王」的他珍藏多支一線男星追捧的Richard Mille，包括約582萬元的RM 11-03自動上鍊飛返計時碼錶、約2060萬元的RM 022雙時區陀飛輪腕錶；另外，勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe）亦是小豬關注的頂尖品牌。

▲同戴勞力士Daytona對錶放閃。（圖／翻攝自IG）

說到這支「重磅飛行器」亞洲版RM 022雙時區陀飛輪腕錶，是Richard Mille首款結合雙時區、與鈦合金正交晶鈦鋁碳納米纖維混合材質的腕錶，錶殼以NTPT碳纖維製造，配搭5N紅金錶帶，同時擁有超凡計時表現的陀飛輪機芯，全球限量8支，為錶壇見證頂級水平與傳統觀念的精巧融合。

▼RM 022 「重磅飛行器」陀飛輪雙時區腕錶。（圖／翻攝自IG／showlo）