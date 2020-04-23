林榮基潑漆案 陸委會：如有中共介入依反滲透法重罰

▲銅鑼灣書店前店長林榮基21日上午被惡煞持紅漆狂撒。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者任以芳／台北報導

香港銅鑼灣書店前店長林榮基，日前在北市遭人潑漆，警方在22日陸續逮捕3人歸案。對此，陸委會發言人邱垂正今(23日)表示，相關案件正由警方偵辦中，如果確認有陸方介入，涉及觸犯「反滲透法」，將依刑法相關條文加重處罰。

▲林榮基遭潑漆，陸委會在臉書譴責暴力，遭嗆這只是第一次警告。（圖／記者邱中岳翻攝）

林榮基原訂台灣開書店，預計25日開幕，結果，開幕前四天遭曾姓男子潑灑紅漆，警方逮捕曾嫌以及其哥哥還有涉嫌教唆的鄭姓男子到案。事後，陸委會發文譴責暴力，竟然有網友留言，「林榮基小心一點，這只是我們對你的第一次警告」，目前警方介入偵辦調查。

針對這起暴力事件，邱垂正表示，本案是以涉及傷害恐嚇等罪嫌進行偵辦，「是否涉及受滲透來源指示、委託或資助，有聚眾、強暴、脅迫行為，應由司法機關按照具體事證認定。」

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

另外，邱垂正進一步指出，如果查出有陸方明顯介入證據，就涉及違反「反滲透法」第6條規定，任何人受到滲透來源指示、委託、獲資助，聚眾、強暴、脅迫，煽動犯罪妨害社會秩序的犯罪行為，違反刑法第149條至第153條之規定，按刑法的規定加重處罰。」

最後，邱垂正強調，「針對涉及傷害、恐嚇等暴力不法行為，政府絕不寬貸，必會追究責任嚴懲不法。」也不允許有心人、境外勢力利用台灣自由民主從事危害人身自由、破壞社會秩序與安定的行為。