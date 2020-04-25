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【防疫第一線】臉破皮上工憂遇染疫者　台大護理師分享北一女「最暖瞬間」

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▲北一女學生幫醫護送暖。（圖／吳政廷提供）

北一女學生送來的小卡各有特色。（圖／吳政廷提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒4月餘，由基層護理師組成的工會團體，日前共同要求指揮中心成立「防護衣國家隊」，以免不小心又被分到「露背裝」。工會成員之一的台大醫院護理師吳政廷，分享參與防疫甘苦談。病患抱怨、多出額外工作是苦；偶爾出現的民眾加油物資是甘。在眾多物資中，又以北一女學生送來的手繪卡加上減壓膠帶，讓他印象最深刻。

吳政廷是台大醫院急診護理師，也是面對發燒、上呼吸道等疑似病例的第一線，醫院也配給全套防護衣，前線同仁需戴N95口罩，後線同仁雖只需配戴一般外科用口罩，但長期下來，也有不少人鼻梁處出現紅腫未消等症狀，甚至破皮。北一女學生送來的減壓膠帶，則可以減少口罩與皮膚的摩擦，配戴上也能「貼得更牢」。

請繼續往下閱讀...

吳政廷秀出當時收到照片，100多份綠色減壓膠帶上，皆繫有一張手繪卡片，上面寫著「親愛的醫護人員辛苦了，請您也要多保重」、「謝謝您，在前線辛苦守護」、「希望我們的聲援，能成為你們的後盾」，讓所收到的醫護人員直呼好窩心。

▲北一女學生幫醫護送暖。（圖／吳政廷提供）

▲北一女學生送來的減壓膠帶與卡片，讓醫護直呼好窩心。（圖／吳政廷提供）

吳政廷說，在急診工作，壓力最大的一點在於，「你不知道那天照顧過的病人，會不會有人確診」，而政府防疫政策每天都在變，像是廁所一開始設在急診內部，後來改在急診外加設流動廁所，穿著全套防護裝備的護理人員，除了協助發燒篩檢外，有時還多了被要求擦拭門把、清潔腹瀉或嘔吐等工作。

另外，帶病人去照X光也不單純，因為患者可能是躺床、坐輪椅，以及不願配合的幼童，加上院方為避免交叉感染，規定醫檢師每拍完一位病患，就需更換防護裝備，如此一來，平均候診時間也拉長到2-3小時，有些病人或家屬等到不耐煩，也有諸多抱怨，「有時我們聽了，心理都很難受。」

▲台大醫院吳政廷護理師。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台大醫院護理師吳政廷。（圖／記者嚴云岑攝）

吳政廷表示，台灣長年存在護病比過高問題，疫情爆發後超時加班、不安全跨科支援、禁假禁特休事件也屢見不鮮。像是台大醫院，是把急診平均照顧人力，撥3至4人去照顧上呼吸道病患，而4月中旬一週出現3天零確診，「急診病患都滿回來了」，但無奈後線人力都被往前調，那些人反而無人照顧了。

「在疫情排除前，我們真的能好好跟跟家人吃頓飯嗎？」吳政庭講到此處語帶哽咽。他表示，在新冠肺炎爆發後，自己已經養成習慣，跟家人與親友保持距離。每天回家一定要先洗澡，才會去碰寵物或其他環境，「當你無法排除照顧的病患是否有確診風險時，就只能先做自我犧牲。」

他提到，其實許多護理師，長期在高壓環境下，身心靈都已接近崩潰邊緣，希望民眾能多一點同理心，在候診、等待檢查時不要催促；政府單位也應介入，強制醫院以盈餘改善護理人力狀況，給護理人員一點「正向動力」，才有助於長期抗疫。

▼護理站貼滿民眾手寫感謝卡片。（圖／吳政廷提供）

▲北一女學生幫醫護送暖。（圖／吳政廷提供）

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