中國嬤染疫！台護理師「50多天神級照護」曝光…她出院爆哭：真的很謝謝

▲護理師陳伶芬（左圖右）在負壓隔離病房工作已七年，但碰到未知病毒內心仍會恐懼。（圖／護理公會全聯會授權提供，請勿任意翻攝以免侵權）

文／護理師陳伶芬

自新冠肺炎（COVID-19）肺炎爆發以來，短時間內疫情衝擊範圍已影響全球，每天確診病人數跳躍式增加，新聞重複的關注報導疫情慘況，全球人類陷入恐慌，在醫院執業的各職類人員更是高度擔心有被傳染之疑慮，但也因為疫情，讓人深刻感受到護理的專業與關懷。

近幾週常被問「你們在負壓隔離病房上班不會害怕嗎？」、「你們不會擔心被傳染嗎？」，我總是堅定的回答「嗯，是會害怕的，但，因為我們都有接受過教育訓練，且我們總是全副防護裝備的面對疫情病人，只要有做好防護，我們是安全的」。

請繼續往下閱讀...

回想我在負壓隔離病房工作已約七年，每年醫院與病房均會定期舉辦防疫演練，演練內容包含疫情病人轉送流程及照護防護裝備穿脫順序，經過這些訓練，面對這波疫情，可以看見單位護理同仁總能熟悉從容地穿戴好N95口罩、防護面罩、髮帽、防水隔離衣、手套等防護裝備，迅速的將疫情病人接入隔離病房，且在住院照護過程，不會因是疫情就緊張害怕，反而更能同理病人獨自在隔離病房面對疾病的無助與不安，進而提供身、心、靈的照護。

醫院收治來臺灣旅遊的三位中國籍病人，他們本以為來臺灣玩個幾天就可以回去，卻因確診COVID-19分別被安排入住陌生的負壓隔離病房，期間，同團的兩位同伴早已解除隔離出院，獨留下一位70多歲一直無法陰轉的老奶奶，每天她總是坐在窗戶旁邊遙望著遠方，心情很鬱悶，食慾差也睡不好，同仁看了不捨，總是三不五時打電話至病室內與之聊天打氣。

▲一名確診的中國老婦人總是坐在窗邊遙望遠方，讓護理人員們看得好不捨。（示意圖／pixabay）

為鼓勵奶奶進食，每次都會先協助食物加熱後，再將熱騰騰的食物送進病房內；為了提升她的免疫力，額外請人幫忙準備維他命；向醫院資訊室借用筆記型電腦，協助申請醫院網路並設定好大陸中央電視台、大陸劇及清海無上師等電視頻道，讓老奶奶能簡單操作筆電，藉由觀看影視了解家鄉狀況及解思鄉之苦，亦能聽熟悉的宗教節目得到心靈的慰藉，老奶奶深刻感受大家想幫助她的心意，表示會認真吃飯及配合治療，經過一番努力，老奶奶在住院50多天後，總算也檢驗陰性解除隔離，出院當天，感動的哭著，感謝台灣護理人員的善心與幫忙。

因COVID-19肺炎疫情爆發，每日上班反覆穿脫防護裝備，總是讓人身心感受到疲累，但在忙碌的工作中，希望能隨時提醒自己，多一點同理與關懷，用心去傾聽及滿足病人的需求，治療過程中多一些問候與關心，讓病人感受到溫馨與尊重，使其早日康復，當看到病人開開心心的康復出院，並向護理人員道謝，感受到所有辛苦的付出都值得的，也提升了成就感。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登