因疫情「怕去大醫院」　重症醫曝「近期可怕現象」：血淋淋例子太多

▲醫師藉近期的急診案例，提醒民眾「若身體不舒服還是要盡快就醫」。（示意圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠肺炎，許多大醫院對此限制民眾不必要的探訪，降低病毒傳播風險。不過胸腔重症醫師蘇一峰日前提醒，雖然大家就醫的次數整體下降了，但只要有不舒服還是要盡速就醫，以免小病拖成大病，甚至造成更嚴重的後果。

「不要把小病拖成大病了！」蘇一峰日前在臉書發文，他表示因為疫情的關係，許多民眾不敢到大醫院就醫，反而讓病情惡化。

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蘇一峰也分享幾個在急診遇到的例子，像是一名失智阿公，最近幾天呼吸越來越喘，但是家屬害怕疫情不敢就醫，直到阿公不小心在吃藥時喝水嗆到，到院前不幸死亡。他指出，後來院方幫阿公CPR了一小時仍沒有生命跡象，但家屬要求急救到底，因為還有家人在國外，「持續急救了至少兩天！」不過最後仍回天乏術。

▲阿公沒有及時就醫檢查，最後發生憾事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

蘇一峰說，不只是這個案例，還有另一名阿公喘了3、4天才到醫院看病，但已經惡化到呼吸衰竭、二氧化碳累積，目前已經轉入加護病房，並使用呼吸器治療。

蘇一峰坦言，雖然近幾個月整體就醫次數減少了，但患者延誤就醫導致病情惡化的情形卻增加。他也提醒，雖然疫情緊張，大家沒事盡量別出入醫療院所，但是當身體不舒服，尤其出現喘、胸痛和中風等重症症狀，一定要盡快就醫，慢性病的患者也還是要定期檢查和治療。

貼文上線後，不少同業相當有感，表示「真的，最近OHCA的病人變多了！」、「有病人不敢到醫院領B肝藥...然後就B肝flare up整個爆肝得換肝~~」、「最近天氣變化大也容易誘發氣喘發作」。

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