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「勿忘424和平醫院封院！」蔡英文談17年前悲劇…SARS教會台灣這些事

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▲▼蔡英文回顧2003年和平醫院封院。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

▲蔡英文回顧2003年和平醫院封院。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

回顧2003年SARS風暴，當年台灣在4月24日發生和平醫院封院事件，事隔17年，現在爆發新冠肺炎疫情，同樣讓民眾人心惶惶，甚至回想起和平醫院封院的悲劇。總統蔡英文24日在臉書上提到，要永遠記住當年第一線守護病患的醫護人員，「如果SARS真的有教會台灣人什麼事情，我想那就是，在疫情面前，我們更要團結在一起。」

蔡英文24日在臉書上提到，今天是17年前台北市和平醫院宣布封院的日子，「我們永遠要記住，當年在第一線守護病患的醫護人員，所付出的努力。」

蔡英文回顧，2003年4月24日在缺乏配套措施的情況下，和平醫院宣布封院。上千名的醫護人員、病患、家屬，突然被強制禁閉在醫院中，可以想像當時的混亂與恐慌。經歷過17年前SARS的台灣人，一定都還對SARS疫情的失控餘悸猶存。

蔡英文表示，當年為了要把SARS疫情穩住，和平醫院院內第一線的醫護人員都堅守在崗位上，為照顧病患努力，他們所付出的一切，是大家難以體會的。過了17年，大家正面臨新一波疫情的威脅，「我要特別感謝所有辛苦的醫護人員，謝謝你們，每當台灣面對嚴重的疫情威脅時，你們都站在第一線，給台灣人民最堅強的保護與照顧。」

蔡英文提到，SARS與和平醫院封院的歷程，讓台灣社會自知在醫療公衛上的不足，以及中央跟地方在溝通上的不順暢、錯誤的決策，所將會帶來的災難。17年後台灣更有經驗、指揮系統更清楚，第一線的醫護人員也得到更多的保護與支持，人民也具備充分的防疫觀念，並確實落實。

「如果SARS真的有教會台灣人什麼事情，我想那就是，在疫情面前，我們更要團結在一起，拋下彼此的政治成見。」蔡英文強調，中央和地方、政府和人民一起合作，才能攜手對抗疫情。

最後，蔡英文表示，防疫至今，全體國人都在中央流行疫情指揮中心的領導下互相配合、團結一致，讓世界肯定台灣的努力，甚至還有能力可以幫助國際社會，希望這樣的成果能夠繼續維持下去，做世界的模範生，「勿忘424和平醫院封院。」

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