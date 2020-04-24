被倒債又挨拳頭　水產商「發奮圖強」學改槍…擁4長8短：見一個轟一個

▲水產商不滿被倒債又曾被揍，利用深夜自學改槍，擁12把長短槍防身。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局與保二刑大接獲檢舉，有1名水產批發商涉嫌改造槍枝，且火力相當強大，警方上門搜索，共計找出4支長槍以及8把短槍，男子供稱，因為之前被人倒債且又遭人毆打，所以才鑽研改槍「遇到一個轟一個」。

警方調查，50歲的李姓水產批發商，涉嫌在中和承租冷凍庫以及辦公室，並在辦公室內改造槍枝，甚至還有製作筆記本鑽研槍管、膛線等改造手法。

警方共計查獲4支長槍以及8隻短槍，還有123子彈，訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

警方在李嫌辦公室內查獲2把改造M4衝鋒槍、1把烏茲衝鋒槍以及1把霰彈槍，另外還起獲8隻短槍，以及5顆霰彈以及123顆9mm子彈，12支槍全藏放在李男的辦公室內，火力之強大讓上門警方大吃一驚。

據悉，李男因經營水產批發，但遭許多人倒帳，甚至之前因債務糾紛被人毆打，所以3年前開始到模型店買槍，並上網購買工具自行鑽研改造槍枝，還製作筆記本紀錄改槍心得。

李男坦承，因為之前被人倒債、毆打，所以才著手進行改造槍枝，更發下誑語「如果這些債主被我遇到，見到一個轟一個」，讓警方慶幸還好並沒有發生憾事。

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