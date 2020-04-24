圓山飯店點燈「ZERO」　李來希酸：秀境外旅客零訂房？

▲李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市圓山大飯店日前在台灣出現零確診時曾發揮巧思，點亮客房的燈光在飯店外牆拼出「ZERO」，致敬辛苦防疫的台灣人。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希卻反酸，「不曉得是在吹噓防疫成功ZERO確診，還是秀境外旅客ZERO訂房？」

李來希24日在臉書PO出圓山大飯店打出ZERO的照片，並發文寫道「圖像會說話，觀光飯店真的很慘！」不曉得是在吹噓防疫成功ZERO確診，還是秀境外旅客ZERO訂房？

▲圓山飯店外牆亮起ZERO燈號慶祝台灣零確診。（資料照／記者湯興漢攝）

李來希質疑，畫面上的ZERO圖案是利用飯店客房燈光打亮形成的字型，有哪一個住房的客人會那麼配合中華民國政府的宣傳，把那麼多房間的燈光同時打開，整夜不關？李來希表示，算一算總共有57間客房整夜燈火通明，房客都不用睡覺了？其他的房間則剛剛好相反，整夜關燈？

李來希認為這個圖像代表的真相，可能是圓山飯店完全是零訂房？「我不擔心圓山飯店，我是擔心圓山飯店的員工，圓山飯店是國家的，現在的老闆是民進黨新潮流大將在把持，圓山飯店倒了干我何事？但員工的生計怎麼辦？」

李來希直批，讓他感到不可思議的是，飯店沒生意了，老闆還有心情玩燈光秀？