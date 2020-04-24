狂吸男人味超有安全感！女人心目中13種理想王子…保持浪漫狠重要

圖、文：Hello醫師／W.R. Su

醫學審稿：Dr. Stephen Lai

女人想要的是什麼？許多男人應該都曾想過這樣的問題，一項針對身心健康夫妻的研究調查，整理了13種女人心中的理想男人模樣，或許可以帶給您一些提示，一起來看看吧！

1. 真正在乎女人的男人

無論她是一個敏感細膩的小女人，或是個堅強獨立的女漢子，她永遠都會期待一個有感性那一面的男人，能在她不開心時回應她的需求，並用雙臂環繞著她，或為她遞上紙巾擦淚。培養情感永遠是建立連結的最佳途徑。

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2. 有騎士精神的男人

很多女人都希望她的男人只對她一個人浪漫。無可否認的，很多事情她自己都能做得來，例如拉餐廳的椅子、修理壞掉的椅子，但她永遠都會很樂意身旁有個富有浪漫騎士精神的男人為她服務。

3. 衣著打扮給人好印象的男人

男人給女人的第一眼印象絕對很重要，不僅延續至後面幾次約會，甚至會長久地留在她的腦海裡。

4. 不隱藏缺點的男人

女人永遠會被一個持續讓自己變得更好的男人所吸引，因為她們喜歡看到這種成長。她們也愛細心且感性的男人，女人喜歡她的男人坦承自己的缺點，比方有一點脾氣、下班後悶悶不樂，看著男人對自己展現真實自我的那面讓她感覺很不錯。

5. 不過度干涉私生活的男人

當女人在生活中遇上困難時，或許她只是希望有人聽她說話，而不是指導她該怎麼做。男人傾向於解決問題，因為他們較為務實，但傾聽可以更加深彼此的關係。

6. 重視安全性行為的男人

這點絕對是男人要悉心留意的，當男人表明他對安全性行為的重視，並主動採取保護措施時，女人會很感激，並有受到保護的感覺。

7. 知道女人在床上想要什麼的男人

不少女人喜歡討論床事，也希望取悅她們的男人——通常直搗黃龍最好不過了。但男人也應該多多了解女人喜歡什麼，用正面並充滿誠意的口吻問問她吧。

8. 衣服有「味道」的男人

您的女伴是不是喜歡蜷縮在您的毛衣上或鑽進您的工作襯衫裡？有些研究發現，女人覺得心愛男人的汗水味可以讓她們感覺放鬆。

9. 會讚美的男人

女人喜歡被稱讚看起來很美，她們喜歡男人注意到她們未說出口的改變，例如穿上一件新衣服時，她會暗示您，她今天看起來如何？如果她看起來特別有魅力，或她剛換了一個新髮型、身材變得纖細，請說出來讓她聽見您的讚美吧！

10. 不避談兩人關係的男人

當女人想談談彼此的關係時，並不代表男人做錯了什麼，很多女人只是想確認一切是不是都安好，這是個好現象，一段坦承、開放的對話能讓雙方的距離更近。

11. 直視眼睛的男人

或許肩並肩坐著的方式讓男人覺得更自在，但很多女人喜歡當她們說話時，男人能與她們有眼神交流。性愛時直視對方的雙眼也能加深雙方的情感。

Hello Health Group 並不提供醫療建議、診斷或治療。