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被收住院隔離…女嚇哭「這裡好像監獄」！護理師「暖炸舉動」超大心：沒人想生病

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▲▼呼吸器、住院、治療示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子入住負壓隔離病房超擔憂，護理師給予超暖照護。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／專科護理師吳淇楣

「沒有任何一個人想要生病住在醫院裡」，這是所有疑似和確診者心聲，誰都不願意新冠肺炎(Covid-19)感染發生在自己身上，誰都不願意成為防疫的破口，但遇到時身體所面臨的痛苦與心裡的恐慌，儘管最後確定沒被感染，但飽受隔離與驚恐的壓力是外人所無法體會的。

我記得有一位個案因為旅遊史加上呼吸道症狀，而住進負壓隔離病房觀察，她說：「這裡好像監獄，我好像犯了甚麼罪被關在這裡。我會不會被感染新冠肺炎（Covid-19），家裡還有小孩，他們會不會也被感染，如果被感染了怎麼辦…？」，說著說著就哭了起來，心中的脆弱可想而見，我安慰著她，「妳在這裡是安全的，我們有信心可以治好妳，妳也要對自己有信心，靜下心來等待檢驗的結果，結果如何我們一起面對，不會讓妳獨自承受，我們是一個醫療團隊也是妳最佳後盾。」

請繼續往下閱讀...

我堅定的告訴她，讓她可以安心並勇敢面對之後的篩檢及住院恐懼。報告結果正常後個案平安出院，她除了開心感受到自由與健康的可貴外，她對醫護人員也是萬般的感謝，因為她說：「當我被全世界隔離在外時，只有護理師不怕感染的風險持續照顧，且是素昧平生沒有血緣關係的人，每天詢問我，今天還好嗎？吃飯了嗎？還幫我量血壓，在我發燒時添衣被，這些問候和舉動讓我倍感暖心與感謝。」。

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲護理師每天為女子量血壓、發燒時還為她添衣被。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對於海外傳來破千的死亡病例，心裡難道不怕嗎？身為醫護人員，我們有恐懼的理由，但沒有逃避的藉口，站在第一線是我們的職責所在，在疾病的威脅下唯有把自己準備好，才能平安的全身而退，我把防護衣著裝好，冷靜的面對疫情，當年SARS時期，聽聞醫護人員因疫情而犧牲，不少人隨即紅了眼眶，我以為世界末日已來到，但我們撐過來了。看著自己臉龐因戴N95口罩所留下來的壓痕，雙手因時常洗手所產生的乾燥發紅，防護隔離衣的悶熱不堪，問自己會後悔嗎？答案是「不，這本就是我們該做的。」

在面對未知的疾病，除了醫療以外，最好的藥物就是關懷，一種超越親情、宗教、階級及身分的真心關懷，它就像一條河流，只要開始流動就永不止息。在這裡我們要對抗的是病毒不是人，會擊垮我們的是人性，不是病毒，無知的恐慌比病毒更可怕，唯有加強對民眾的宣導，減少民眾對病人、甚至是醫療人員的歧視，大家對於疾病有正確的認知，並配合政府的防疫政策，我們才能戰勝病毒！

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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