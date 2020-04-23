航空業員工也要納「薪資補貼」？　林佳龍：有開始在進行評估

▲交通部長林佳龍說明陸海空紓困方案。（圖／翻攝自Facebook／行政院）

記者賴文萱／台北報導

航空業是這波新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊產業中的「海嘯第一排」，是否會將航空業員工也納入薪資補貼範圍內，交通部長林佳龍表示，還在了解狀況中，航空公司也還沒正式提出需求，但有開始在進行評估。

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布，原本4月29日到期的「限縮兩岸航空客運直航航線」及4月30日到期的「全面禁止旅客來台轉機」二項政策，要繼續延長執行，何時解禁仍待視疫情狀況才能決定。在出入境管制禁令無限期延長情況下，航空產業首當其衝。

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▲針對航空業員工是否也納薪資補貼？林佳龍表示，還在了解中，有開始在進行評估。（圖／行政院提供）

林佳龍下午出席行政院召開的「陸海空運業者協助方案」記者會，會中被問及是否航空業員工員工會納入艱困企業的薪資補貼範圍內，他回應，如果疫情持續嚴重，對於航空公司是很大負擔，現在也在了解中，目前還沒有決定，航空公司也還沒正式提出需求。

但林佳龍說，如果疫情影響繼續超過3個月，這可能又是另一種對航空公司更進一步的衝擊，所以交通部也有開始在進行評估。