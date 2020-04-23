運將每月最高可領5萬補助　申請核准後「2天內就可領」

▲交通部長林佳龍說明紓困。（圖／翻攝自Facebook／行政院）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院23日開記者會公布最新紓困振興進度，政委龔明鑫與交通部長林佳龍說明「陸海空運業者協助方案」。需要申請補助的司機運將們，林佳龍特別提醒要記得準備申請表、身分證明文件，申請通過後補助2天內就會進戶頭。

林佳龍指出，政策措施推出後，平均每個司機可領近5萬元以上的直接補助，目前有70％的人已受理，補助金也陸續發放，但還是有30％的人尚未申請，他提醒個人或靠行的司機也要趕快來申請辦理。

至於要去哪裡申請？準備資料等等？林佳龍表示，全台監理所都可以受理，申請前要備妥申請表、存摺影本以及相關身分證明，辦理過程約10分鐘，申請好後補助金2天內就會進入戶頭。

行政院已通過「紓困2.0」方案，在陸運產業方面加碼補助35.97億元，將由交通部提供國道客運營運費用補貼，依運量減幅最高每車每月可申請3萬元、共3個月。

此外，對於與觀光市場息息相關之計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，即日起將再提供每位駕駛人每月1萬元、共3個月的薪資補助以實質內容協助減輕業者營運負擔，另外還有油料補貼、汽燃費減半的優惠。

▲交通部長林佳龍。（圖／行政院提供）