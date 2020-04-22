磐石艦效應...陳其邁可能任「封城指揮官」？　陳時中先說話了





▲衛福部長陳時中。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

海軍磐石艦群聚感染衝擊國內新冠肺炎疫情，針對台南市長黃偉哲指出，不排除封城，有媒體問及行政院怎麼超前部屬？副院長陳其邁可能會南下做封城指揮官嗎？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這次發生敦睦艦隊這樣的情況，屬於突發狀況，大家要謹慎以對，但台灣接近10天沒有本土病例，台灣還沒到封城時候，離那個狀況還非常遠。

立法院21日針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案三讀通過追加的1500億元預算，未來視疫情最高可框4200億元。行政院長蘇貞昌22日上午10點率各部會首長上火線，與民眾面對面談紓困振興進度。

請繼續往下閱讀...

▲行政院上午舉行紓困記者會，由行政院長蘇貞昌親上火線解說 。（圖／記者李宜秦攝）

記者會中，有媒體問及，磐石艦後續效應恐擴大，現在可能擴及到台南、高雄等地，台南市長黃偉哲也直言不排除封城，行政院如何準備超前部屬，是否有可能派副院長陳其邁南下擔任封城指揮官？對此，蘇貞昌直接請衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中來回答。

陳時中表示，這次發生敦睦艦隊這樣，屬於突發狀況，大家要謹慎以對，但台灣接近10天沒有本土病例，封城問題應該要從世界局勢、各地方狀況去考慮，強調台灣還沒到封城時候，離那個還非常遠。