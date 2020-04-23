常態化防控！大陸中央決定：大規模開展「核酸和抗體」檢測

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝中國政府網）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情反覆，大陸中央提出「在常態化防控中，全面推進經濟社會秩序恢復」。中共中央政治局常委、國務院總理李克強22日主持召開領導小組會議並指出，做好常態化防控要提升檢測能力，大規模開展核酸和抗體檢測，這有利於精準防控、維護群眾健康、推動全面復工復產。

據《央視新聞》報導，李克強作為大陸中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長，22日主持召開領導小組會議，中共中央政治局常委、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組副組長王滬寧出席。

▲黑龍江新冠肺炎疫情反彈。（圖／路透社）

會議指出，當前國內個別地方聚集性疫情又有發生，個別地方出現醫院交叉感染，有關部門要立即派出工作組，指導相關地方徹查原因並公開通報，盡快阻斷傳播途徑，補上防控漏洞，尤其要嚴防醫院感染，落實「四早」，實事求是、公開透明發布資訊，不得瞞報，壓實地方責任依法處理。

值得注意的是，大陸中央宣佈要大規模開展核酸和抗體檢測，稱這有利於精準防控、維護群眾健康、推動全面復工復產；要提升檢測技術，抓緊擴大更簡便高效準確的檢測設備生產和商業化應用，努力做到應檢盡檢、願檢盡檢。

會上指出，國務院聯防聯控機制要優化疫情風險等級確定標準，更精準反映各地區風險狀況，適應常態化防控和復工復產需要；周密做好「五一」假期出行、旅遊等疫情防控；要加強邊境口岸疫情防控，加大防控人員和物資統籌調配。深入開展國際合作，加強防疫物資質量監管，對防疫物資出口提供通關便利。