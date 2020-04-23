前艦隊長為敦睦拔官抱不平　「被不懂海軍的陸軍部長給犧牲」

▲國防部長嚴德發。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

敦睦艦隊官兵染疫，國防部將敦睦艦隊支隊長陳道輝、艦指部指揮官高嘉濱2人調離現職。對此，海軍前168艦隊長張鳳強批評，「實在不懂國防部長您在想什麼，反正讓你有麻煩的部隊就是要重懲，而不管他們的運作及士氣嗎？總統讓你暫時留下來調查清楚並穏住國軍，也不知您急什麼？還是恨海軍給你找麻煩？」

張鳳強23日在臉書指出，這麼急著把艦隊指揮官拔掉，先別說有沒有章法，現在的海軍，司令在自主管理、二位副司令，一位被困在立法院，一位下去暫代指揮官，請問海軍怎麼運作，艦隊如何有士氣執行海上任務，一個艦隊指揮官每天的海上任務艦至少10艘以上，海上狀況的處理瞬息萬變，國家培養一位官階中將的將領就如螻蟻般的被活活捏死，回想海軍的以往，「這次又被一個不懂海軍的陸軍部長給犧牲殆盡了，有如此無知、無能又無恥的國軍主官，國家的不幸，國軍的悲哀」。

張鳳強批評，「你不是要為三軍統帥扛責嗎？為何用屬下來墊背呢？我要是你，會一肩扛起的，告訴總統請辭待命，俟疫情告一段落就下台負責」，敦睦艦隊是執行國家的任務，這個疫情各國均以國家之力來對抗都力有末殆，不要把全部的過錯全部丟在為海軍、為國軍、為國家執行任務的敦睦艦隊的官兵身上，「我是海軍、我瞭解海軍、我熱愛海軍，我為海軍不平，海軍加油我挺海軍。」