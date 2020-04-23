423世界閱讀日「走讀台灣」線上起跑！34亮點計畫延長為全年度活動

▲423世界閱讀日「走讀台灣」線上起跑！（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部今年度「走讀台灣」活動，將在全球年度閱讀盛事「423世界閱讀日」線上起跑，因應疫情影響，將由一系列線上前導作為暖身活動，並將原本為期2週之串聯期間，延長為全年度活動，將待疫情趨緩後，再捲動各界透過走讀，親身體驗台灣多元且豐沛的人文底蘊。

首發影片「尋味・城南」帶領觀眾親臨南門市場，踏查國立歷史博物館規劃的走讀路線，由作者葉益青本人講述《一家人的南門市場》繪本中的素材，還有市場在地的故事，搭配兒少書籍作家許亞歷為大家導覽兒時記憶中的南門市場，藉由導覽員與作者不同面向的分析梳理，翻轉現代人對傳統市場的想法，一同感受老市場的特有韻味，讓民眾在走、讀之間，更加理解當地的文化根源。

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主播群、網路名人「怪奇事務所─克隆所長」、旅遊部落客「融融歷險記」、「林宣」也響應活動，公開分享私房書單。

文化部今年首次以「109年度走讀台灣主題路徑建置計畫」徵件獎勵競賽，邀請民眾共同參與，共有34個亮點計畫，自275件提案脫穎而出，評審委員強調，走讀能否緊密結合，是計畫是否獲選的重要因素。

其中評審李明璁談到，各行各業的豐富能量都能成為走讀活動的主題，如建築、藝術、影視等，期盼走入更多不一樣的主題現場、延伸更寬廣的閱讀可能。評審鄭清鴻也表示，走讀台灣透過與各地產業的深度、知性的整合，有機會朝商業模式發展，也能為台灣創造多元的效益。



除民間提案，文化部所屬國家人權博物館、台灣交響樂團及台灣文學館等16間場館，也共同響應走讀台灣，加計民間徵件獎勵競賽的路線，共計有超過百條文化主題路徑在全台遍地開花，內容涵蓋「文史時空膠囊」、「藝術路徑指南」、「產業復刻新藝」、「生態科學教室」、「社會平權馬拉松」等5大主題，供大家盡情探訪。

而這近百條走讀路徑，也展現了對於台灣風土人情關懷之多元性：如以文學作品結合地景的「文學島讀─遇見作家的N款設計」帶你走讀王拓、瓦歷斯·諾幹、王文興、陳又津等作家眼中的家鄉；也可深入台灣少年小說第一人李潼老師筆下的宜蘭；或透過「閱時代．讀嘉義─走讀嘉義的五種方法」見證嘉義林業、鐵道等產業文化發展；亦可「跟著博物學家走讀雪山」，踏查泰雅族傳統領域了解自然生態；或是藉由「地下101─人權在地化共讀暨踏查計畫」探索未顯化的白色恐怖受難者故事。



「走讀台灣」專屬網站將持續於每月23日推出主題路徑走讀影片，除此之外，本年度「走讀台灣」各路徑亦將推出多元形式的線上活動，期待捲動大眾透過「行走」與「閱讀」的結合，對台灣的人、事、時、地、景，有更多的認識與了解，用閱讀與行腳開拓更豐富的視野。活動詳情可關注走讀台灣官方網站及Facebook「走讀台灣」粉絲專頁。