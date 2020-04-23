　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

423世界閱讀日「走讀台灣」線上起跑！34亮點計畫延長為全年度活動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 423世界閱讀日「走讀台灣」線上起跑！（圖／文化部提供）

▲423世界閱讀日「走讀台灣」線上起跑！（圖／文化部提供）

 記者林育綾／綜合報導

文化部今年度「走讀台灣」活動，將在全球年度閱讀盛事「423世界閱讀日」線上起跑，因應疫情影響，將由一系列線上前導作為暖身活動，並將原本為期2週之串聯期間，延長為全年度活動，將待疫情趨緩後，再捲動各界透過走讀，親身體驗台灣多元且豐沛的人文底蘊。

首發影片「尋味・城南」帶領觀眾親臨南門市場，踏查國立歷史博物館規劃的走讀路線，由作者葉益青本人講述《一家人的南門市場》繪本中的素材，還有市場在地的故事，搭配兒少書籍作家許亞歷為大家導覽兒時記憶中的南門市場，藉由導覽員與作者不同面向的分析梳理，翻轉現代人對傳統市場的想法，一同感受老市場的特有韻味，讓民眾在走、讀之間，更加理解當地的文化根源。

請繼續往下閱讀...

主播群、網路名人「怪奇事務所─克隆所長」、旅遊部落客「融融歷險記」、「林宣」也響應活動，公開分享私房書單。

文化部今年首次以「109年度走讀台灣主題路徑建置計畫」徵件獎勵競賽，邀請民眾共同參與，共有34個亮點計畫，自275件提案脫穎而出，評審委員強調，走讀能否緊密結合，是計畫是否獲選的重要因素。

其中評審李明璁談到，各行各業的豐富能量都能成為走讀活動的主題，如建築、藝術、影視等，期盼走入更多不一樣的主題現場、延伸更寬廣的閱讀可能。評審鄭清鴻也表示，走讀台灣透過與各地產業的深度、知性的整合，有機會朝商業模式發展，也能為台灣創造多元的效益。
 
除民間提案，文化部所屬國家人權博物館、台灣交響樂團及台灣文學館等16間場館，也共同響應走讀台灣，加計民間徵件獎勵競賽的路線，共計有超過百條文化主題路徑在全台遍地開花，內容涵蓋「文史時空膠囊」、「藝術路徑指南」、「產業復刻新藝」、「生態科學教室」、「社會平權馬拉松」等5大主題，供大家盡情探訪。

而這近百條走讀路徑，也展現了對於台灣風土人情關懷之多元性：如以文學作品結合地景的「文學島讀─遇見作家的N款設計」帶你走讀王拓、瓦歷斯·諾幹、王文興、陳又津等作家眼中的家鄉；也可深入台灣少年小說第一人李潼老師筆下的宜蘭；或透過「閱時代．讀嘉義─走讀嘉義的五種方法」見證嘉義林業、鐵道等產業文化發展；亦可「跟著博物學家走讀雪山」，踏查泰雅族傳統領域了解自然生態；或是藉由「地下101─人權在地化共讀暨踏查計畫」探索未顯化的白色恐怖受難者故事。
 
「走讀台灣」專屬網站將持續於每月23日推出主題路徑走讀影片，除此之外，本年度「走讀台灣」各路徑亦將推出多元形式的線上活動，期待捲動大眾透過「行走」與「閱讀」的結合，對台灣的人、事、時、地、景，有更多的認識與了解，用閱讀與行腳開拓更豐富的視野。活動詳情可關注走讀台灣官方網站及Facebook「走讀台灣」粉絲專頁。

ET快訊
明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」中文8字設置頂！
周揚青2度發文！曝「戀愛9年努力打繁體」原因
羅志祥隔離中爆多P醜聞　「34分鐘上上下下14次」網酸爆：他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／磐石艦群聚感染「高雄24官兵仍拒疫調」　指揮中心14時說明

423世界閱讀日「走讀台灣」線上起跑！34亮點計畫延長為全年度活動

一中商圈生意急凍擬向軍方求償？　主委改口「沒有啦…」原因曝

曾拿下金鐘主持「3部戲扛起台劇」！舞王形象重創　鄉民唏噓：07-10年紅炸

疫情帶來什麼好處？　網狂推「這一點」：不用再勉強自己！

磐石艦可能感染源？新光曝「帛琉當地情況」：過去一個月都沒肺炎病例

快訊／確診海軍曾到「清水火車站附近咖啡廳」！中市府新增足跡　下午急消毒

想換iPhone問：平均順暢用幾年？果粉「關鍵在電池」解答　曝這系列用不壞

「台南5月1日要封城？」　黃偉哲駁斥：從來沒有說過這件事

全國首創！中市府「宮廟即時看」上線　分流參拜人潮降感染風險

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

LIVE／磐石艦群聚感染「高雄24官兵仍拒疫調」　指揮中心14時說明

423世界閱讀日「走讀台灣」線上起跑！34亮點計畫延長為全年度活動

一中商圈生意急凍擬向軍方求償？　主委改口「沒有啦…」原因曝

曾拿下金鐘主持「3部戲扛起台劇」！舞王形象重創　鄉民唏噓：07-10年紅炸

疫情帶來什麼好處？　網狂推「這一點」：不用再勉強自己！

磐石艦可能感染源？新光曝「帛琉當地情況」：過去一個月都沒肺炎病例

快訊／確診海軍曾到「清水火車站附近咖啡廳」！中市府新增足跡　下午急消毒

想換iPhone問：平均順暢用幾年？果粉「關鍵在電池」解答　曝這系列用不壞

「台南5月1日要封城？」　黃偉哲駁斥：從來沒有說過這件事

全國首創！中市府「宮廟即時看」上線　分流參拜人潮降感染風險

三星在台推3款美型電視　可自動翻轉、變畫作都能辦到

前艦隊長為敦睦拔官不平　「被不懂海軍的陸軍部長給犧牲」

積怨很深！女高職生畢業日贈班導師「罐頭塔」　祝她：駕鶴西歸

快訊／國防部1630再開記者會　預計公布敦睦染疫相關事證

現身了！泰女居家檢疫落跑　遭罰100萬卻2度失聯…上周赴花蓮分署：我沒錢繳

LIVE／磐石艦群聚感染「高雄24官兵仍拒疫調」　指揮中心14時說明

羅志祥媽「保護女生要負責」超開放感情觀曝光　小豬：交往心臟要夠強！

屁孩攜毒闖紅燈跑給警追　被逮「偷偷拿出鐵絲」妄開手銬

紓困重點放哪好？　謝金河：後疫情時代的台灣經濟新定位

韓粉家人攔截投票單！高雄女PO文怒譙「他奶奶的」…遭國民黨提告違反選罷法

生活熱門新聞

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

玄！雲林小六生上學經小樹林迷航近1小時

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

4縣市大雨特報！全台連下2天降雨熱區出爐　周五晨最冷

艦兵穿軍服怎開房？前艦長揭內幕

疫情害慘業績！館長講到快落淚

懲處陳道輝　他點名：你最該負責

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

距離1公尺以上染疫！一家外出用餐...餐廳「共10人中鏢」

慈濟大學1學生確診肺結核！

媽媽買便當！老闆「10元的眼淚」救了一家人

知名教授沈中華病逝　享壽60歲

更多熱門

相關新聞

博客來華文暢銷榜TOP10　星二代奪冠

博客來華文暢銷榜TOP10　星二代奪冠

今（4/23）是莎士比亞逝世400週年紀念日，同時也是世界閱讀日，樂天Kobo推出一日限時活動響應，當天結帳有機會獲得同金額樂天點數；博客來邀讀者挑戰每日不間斷閱讀，同時公布第一季華文創作暢銷榜TOP10，揭露時下最受矚目的話題新書。

新北閱讀節「心靈紓困」專案解悶

新北閱讀節「心靈紓困」專案解悶

世界地球日5達人推薦超強書單

世界地球日5達人推薦超強書單

文化部前司長「有玩又有拿」遭羈押禁見

文化部前司長「有玩又有拿」遭羈押禁見

「藝文紓困2.0」最快4/30可申請

「藝文紓困2.0」最快4/30可申請

關鍵字：

世界閱讀日走讀台灣文化部

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

羅志祥還原「10年色戒」真相

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

北韓醫療團曾來台見習　

丫頭做健康檢查哭了：身體狀況很不好

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面