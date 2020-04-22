新北閱讀節4/23開跑！「心靈紓困」專案防疫解悶

▲「新北閱讀節」即將於4月23日開跑！因應疫情，今年特別規劃了多項「心靈紓困」閱讀專案。（圖／新北市文化局）



記者林育綾／綜合報導

呼應世界閱讀日，「新北閱讀節」即將於4月23日開跑！因應疫情，今年特別規劃了多項「心靈紓困」閱讀專案，讓大家可以防疫解悶。

新北閱讀節結合文化局、教育局與市立圖書館，推出多項「心靈紓困」專案，包括「線上國際閱讀節」、「閱上雲端」閱讀總動員、「撩你的新北」多元文化書展、「故事聯合國」名人說故事、「數位新北講堂」、「書式生活」閱讀角、以及「行動閱讀‧科技防疫」等。

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▲新北市立圖書館也將雲端電子書每月免費使用借閱點數，由4點提升至10點。（圖／新北市文化局）



23日起教育局首先展開的「國際線上閱讀節」，讓學生能在防疫期間利用線上資源在家學習；而新北市立圖書館也將雲端電子書每月免費使用借閱點數，由4點提升至10點。「閱上雲端」閱讀總動員則透過有趣的閱讀活動，只要完成指定閱讀任務，並通過測驗，便可以參加抽獎，獎品包括Switch遊戲組、平板電腦、電子紙閱讀器、氣炸鍋、超商禮券、以及防疫用品等。

市立圖書館也推出線上演講廳，規劃一系列的「數位新北講堂」，透過有聲閱讀吸收一本書的精華；而針對親子族群，則有「故事聯合國」線上說故事，邀請名人在線上為大家說故事，鼓勵家長與孩子在防疫期間共讀，增近親子互動。

因應即將到來的畢業季，也推出LINE貼圖製作、創客手作、面試技巧、職涯探索等線上學習課程，讓民眾可以透過各領域名人的精采分享，不出門也能學習新知。

除了雲端閱讀活動，5月中旬新北市府大廳以及各區圖書分館還有「撩你的新北．翻閱世界」多元文化書展，將以新視角、新觀點，為大家介紹近百本新北市文學獎、繪本讀物等類型好書，同時還有12款網路討論度最高的新北市各區撩話書籤。「新北閱讀節」系列活動將於4月23日起至5月底止陸續展開。