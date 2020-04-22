　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北閱讀節4/23開跑！「心靈紓困」專案防疫解悶

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「新北閱讀節」即將於4月23日開跑！因應疫情，今年特別規劃了多項「心靈紓困」閱讀專案。（圖／新北市文化局）

▲「新北閱讀節」即將於4月23日開跑！因應疫情，今年特別規劃了多項「心靈紓困」閱讀專案。（圖／新北市文化局）

記者林育綾／綜合報導

呼應世界閱讀日，「新北閱讀節」即將於4月23日開跑！因應疫情，今年特別規劃了多項「心靈紓困」閱讀專案，讓大家可以防疫解悶。

新北閱讀節結合文化局、教育局與市立圖書館，推出多項「心靈紓困」專案，包括「線上國際閱讀節」、「閱上雲端」閱讀總動員、「撩你的新北」多元文化書展、「故事聯合國」名人說故事、「數位新北講堂」、「書式生活」閱讀角、以及「行動閱讀‧科技防疫」等。

請繼續往下閱讀...

▲▼「新北閱讀節」即將於4月23日開跑！因應疫情，今年特別規劃了多項「心靈紓困」閱讀專案。（圖／新北市文化局）

▲新北市立圖書館也將雲端電子書每月免費使用借閱點數，由4點提升至10點。（圖／新北市文化局）

23日起教育局首先展開的「國際線上閱讀節」，讓學生能在防疫期間利用線上資源在家學習；而新北市立圖書館也將雲端電子書每月免費使用借閱點數，由4點提升至10點。「閱上雲端」閱讀總動員則透過有趣的閱讀活動，只要完成指定閱讀任務，並通過測驗，便可以參加抽獎，獎品包括Switch遊戲組、平板電腦、電子紙閱讀器、氣炸鍋、超商禮券、以及防疫用品等。

市立圖書館也推出線上演講廳，規劃一系列的「數位新北講堂」，透過有聲閱讀吸收一本書的精華；而針對親子族群，則有「故事聯合國」線上說故事，邀請名人在線上為大家說故事，鼓勵家長與孩子在防疫期間共讀，增近親子互動。

因應即將到來的畢業季，也推出LINE貼圖製作、創客手作、面試技巧、職涯探索等線上學習課程，讓民眾可以透過各領域名人的精采分享，不出門也能學習新知。

除了雲端閱讀活動，5月中旬新北市府大廳以及各區圖書分館還有「撩你的新北．翻閱世界」多元文化書展，將以新視角、新觀點，為大家介紹近百本新北市文學獎、繪本讀物等類型好書，同時還有12款網路討論度最高的新北市各區撩話書籤。「新北閱讀節」系列活動將於4月23日起至5月底止陸續展開。

ET快訊
金正恩上位後爆肥…神秘二哥金正哲超瘦！時髦戴墨鏡穿皮衣看演唱
柯文哲批買口罩要走兩趟「很麻煩」　釣出唐鳳親留言神回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園艦大副酒駕撞翻6騎士　酒駕防制協會提：從嚴修「考績法」

「寧可死在海上！」小兵挺敦睦支隊長陳道輝　一件小事曝正派作風

路過3藥局0人排隊！他驚「這批口罩會過剩？」　鄉民搖頭「太天真」：等著看

距離1公尺以上染疫！一家外出用餐...餐廳「共10人中鏢」　醫曝主因

驗抗體釐清案情！磐石艦377人完成抽血　莊人祥：最快明公布初步分析

好市多衛生紙哪裡好？網曝「2關鍵原因」：還能直接丟馬桶！

敦睦艦官兵染疫波及　屏東大學6人隔離、54人自主管理、2班停課

全國首例超前部署！澎湖縣府宣布「全縣外出戴口罩」　違者罰3000元

確診4官兵屏東13處足跡曝！家樂福新屏店+環球購物中心入列

陳吉仲認了「肥料實名制」非常複雜被罵　喊話農民買2次後就輕鬆了

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

這隻夠純！蠢二哈「絆倒椅子」嚇歪 跳蝦池避難...網笑翻：椅子在追我！

九族文化村變身「台灣迪士尼」 玩爆大漩渦急流泛舟+無敵艦隊

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

金正恩心血管手術後驚傳命危！　美國官員：華府已密切監察情報

晨悠Cover《想見你想見你想見你》太好聽　釣出原唱八三夭回應

桃園艦大副酒駕撞翻6騎士　酒駕防制協會提：從嚴修「考績法」

「寧可死在海上！」小兵挺敦睦支隊長陳道輝　一件小事曝正派作風

路過3藥局0人排隊！他驚「這批口罩會過剩？」　鄉民搖頭「太天真」：等著看

距離1公尺以上染疫！一家外出用餐...餐廳「共10人中鏢」　醫曝主因

驗抗體釐清案情！磐石艦377人完成抽血　莊人祥：最快明公布初步分析

好市多衛生紙哪裡好？網曝「2關鍵原因」：還能直接丟馬桶！

敦睦艦官兵染疫波及　屏東大學6人隔離、54人自主管理、2班停課

全國首例超前部署！澎湖縣府宣布「全縣外出戴口罩」　違者罰3000元

確診4官兵屏東13處足跡曝！家樂福新屏店+環球購物中心入列

陳吉仲認了「肥料實名制」非常複雜被罵　喊話農民買2次後就輕鬆了

中職／早知道林哲瑄球棒沒問題　郭嚴文坦言：是我失誤

桃園艦大副酒駕撞翻6騎士　酒駕防制協會提：從嚴修「考績法」

婦人拉皮手術後產生幻覺…還出走流浪　她怒告醫師！檢不起訴

英國爆槍擊「怪男站陽台掃射」　警出動直升機封鎖現場

僅次於航空母艦！　陸媒：第2艘075艦目標不只是台灣

疫情中突圍！東森自然美教育訓練　王令麟親自上陣當麻豆展現經營決心

巴拉圭邦交生變？大使被召回？　外交部回應了

「寧可死在海上！」小兵挺敦睦支隊長陳道輝　一件小事曝正派作風

路過3藥局0人排隊！他驚「這批口罩會過剩？」　鄉民搖頭「太天真」：等著看

獸醫到府看診！寵物雲貼心新服務　毛孩在家就能看病超幸福

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

兒童腳趾佈滿鮮紅腫塊！醫曝無症狀感染「新特殊病徵」

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

染疫官兵「女友」狂被cue！陳時中忍不住回應了

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

他超商預購口罩⋯條碼一刷「現領9片」嗨爆

即／高雄確診官兵最新足跡！草衙道等5處都入列

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

敦睦艦+1細節公開　女公關結案

嬰兒出生16小時確感染！　醫：懷孕準媽媽們要小心防護

快訊／又見磐石艦官兵確診！新增1例新冠肺炎

官兵關在海上一個多月　醫：下船沒人去旅社才問題大條

更多熱門

相關新聞

世界地球日5達人推薦超強書單

世界地球日5達人推薦超強書單

今（4/22）是世界地球日50週年，文化部在臉書發文分享，台灣環境資訊協會 （TEIA）邀請5位選書人，包括作家吳明益、科普作家張東君、植物學家董景生、氣象達人彭啟明、海洋環境工作者陳人平，共推薦60本環境相關書籍，華麗書單也呼應即將到來的4/23世界閱讀日。

車站結合獨立書店　打造書香角落

車站結合獨立書店　打造書香角落

童子賢超跳痛　愛看富江、打電玩

童子賢超跳痛　愛看富江、打電玩

故宮小編幫倉頡吐怨氣反被撩

故宮小編幫倉頡吐怨氣反被撩

中華電Hami書城行動閱讀力調查出爐

中華電Hami書城行動閱讀力調查出爐

關鍵字：

新北閱讀節世界閱讀日心靈紓困

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

招待所玩瘋「極樂影片曝光」！2美腿名模、男歌手都在場開趴

28歲女狂喊：好累好累…竟罹糖尿病！醫一問「3年工作」驚呆

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

高雄10米魔洞封路！是韓就職典禮地

WHO運送病毒樣本　半路慘被擊斃

快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

國防部拔官3人　部長第一句罵他

陳其邁任「封城指揮官」？陳時中先說話了

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

林俊傑告白Hebe被打槍！「唯一承認女友是她」

Keanna控謝和弦誣告　起訴結果出爐

叫不動國軍喊換　陳時中傷心回應

更多

最夯影音

更多
宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？

宥勝變賣豪宅「一家四口擠露營車」！　首站開往深山…兒子：還是要回頭啊？
吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

吳尊老婆「穿婚紗」美麗再升級！　老公「首次親眼看到」不停讚嘆

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

林依晨2個月沒見老公惹　因疫情常在家「幫弟弟顧小孩」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

荳荳爆抄襲IU MV遭圍攻！　直播惹議「誰敢過來我們就是罵爆」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面