世界地球日50週年線上書展！5位達人推薦60本「超強環境書單」

▲世界地球日50週年，文化部分享台灣環境資訊協會 （TEIA）邀請5位選書人，推薦60本環境相關書籍。（圖／取自文化部臉書）

記者林育綾／綜合報導

今（4/22）是世界地球日50週年，文化部在臉書發文分享，台灣環境資訊協會 （TEIA）邀請5位選書人，包括作家吳明益、科普作家張東君、植物學家董景生、氣象達人彭啟明、海洋環境工作者陳人平，共推薦60本環境相關書籍，華麗書單也呼應即將到來的4/23世界閱讀日。

5位達人推薦的書，含括食農教育、減塑生活、生態觀察、氣候變遷、動植物科普等主題，其中吳明益推薦了《尋熊記：我與台灣黑熊的故事》、《心向群山：人類如何從畏懼高山，走到迷戀登山》、《汀克溪畔的朝聖者》等書。而海洋環境工作者陳人平推薦了《不塑過日子：家裡零垃圾的極簡生活練習》、《減塑生活：與塑膠和平分手，為海洋生物找回無塑藍海》等。

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科普作家張東君推薦的書單之一《好東西》談論發電方式議題；氣象達人彭啟明則推薦了《氣候賭局》、《大崩壞：人類社會的明天？》、《氣候創造歷史》，相信氣候大幅影響人類經濟與生活及更深的層面；植物學家董景生推薦《樹的祕密語言》，採取科學浪漫取徑，詮釋樹木溝通語言，讓讀者深思「我們是否採取正確的方式，去對待周遭的樹木生命。」

完整書單：https://earthday50.org.tw/book