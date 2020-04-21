「藝文紓困2.0」最快4/30開放申請！接案者將有3途徑申請補助

▲文化部長鄭麗君日前說明藝文紓困方案，今（21）日表示，2.0方案最快4/30起開放申請。（圖／翻攝自記者會直播畫面）

記者林育綾／台北報導

疫情衝擊藝文圈，「藝文紓困補助」受到各界關注，文化部長鄭麗君今（21）日發文表示，「藝文紓困1.0」共有超過8千件申請案，正加速審查及撥款，預計4月完成核定；而升級版的「藝文紓困2.0」，預計最快4月30日就會開放申請。

鄭麗君提到，今（21）日立法院三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，政府將整體加強紓困力道。因此升級版的「藝文紓困2.0」，預計最快4月30日就會開放申請。

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▲升級版的「藝文紓困2.0」，預計最快4月30日就會開放申請。（圖／取自鄭麗君臉書）

PO文說明，屆時受疫情衝擊的各類型藝文事業，包括接case的藝文工作者，無論是表演藝術團隊、書店、畫廊、電影院、影視音製作公司、展演空間、演員、舞者、樂手、作家、燈光音響技術人員、視覺創作者、工藝創作者等等，都可以繼續申請「減輕營運衝擊補助」，提供薪酬及營運支持補助。如果是受衝擊特別嚴重的藝文艱困事業，可以選擇申請艱困事業專案補助，提供員工4成薪資及營運支持補助，亦可申請大型企業融資及利息補貼。

她表示，在「藝文紓困2.0」方案中，政府對於自然人的紓困協助也更為全面，如果是接案、承攬case的藝文工作者，將有三種途徑可申請政府補助。第一，由個人向文化部申請「減輕營運衝擊補助」；第二，可合併於合作的藝文事業向文化部申請「減輕營運衝擊補助」。前述兩種途徑，自然人無論有無勞保資格都可提出申請。第三，有在職業工會投保勞保者，在符合勞動部所設投保條件下，可向勞動部申請自營業者補助；若是無投保勞保者，可向衛福部申請「急難救助金」。惟上述各項政府補助不得重複領取。

而為了讓紓困補助申請程序更快速、更有效率，「藝文紓困2.0」將開放線上申請、紙本申請2種途徑，將於近期公布紓困2.0的申請須知，民眾可密切注意文化部防疫紓困振興專區及文化部臉書。

鄭麗君也提到，「藝文紓困1.0」方案申請送件至4月10日截止（郵戳為憑），共有超過8千件申請案，「我們正在與時間賽跑，加速審查及撥款。」其中有些較早遞件申請者已經拿到補助款，其他案件也會以最快速度持續辦理，整體預計4月完成核定。