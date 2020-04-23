　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看診拒填旅遊史還腳踹護理師　桃園大媽10天就被起訴可判3年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市柯姓婦人本月13日看診時，未配合護理師要求填寫旅遊史等資料，還以腳踹其肚子，桃檢23日依違反醫療法等罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市柯姓婦人本月13日看診時，未配合護理師要求填寫旅遊史等資料，還以腳踹其肚子，桃檢23日依違反醫療法等罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名柯姓婦人本月13日在蘆竹區某診所看診時，護理師以防疫為由要求填寫健康史等資料，柯婦卻以是老病患為由不配合與護理師爭執，過程中暴怒以腳踹護理師肚子，員警據報將柯婦逮捕送辦；檢方偵訊後23日偵結，依涉犯醫療法之妨害醫事人員執行醫療業務罪、傷害等罪嫌，將柯婦提起公訴。

蘆竹警分局指出，64歲的柯姓婦人本月13日下午3時30分在蘆竹區某家診所看診，蔡姓護理師要求柯婦就診前需填寫旅遊與健康史等防疫資料，柯婦堅持攜入診所櫃檯前填寫，並以自己是診所常客為由，認為應該不需要填寫，但蔡姓護理師仍以防疫為由，要求柯婦依規定填寫，否則無法為其提供掛號服務，柯婦突然暴怒辱罵護理師，一度以手機要拍攝蔡姓護理師遭阻止後，動手拉扯蔡並以腳踹其腹部成傷，診所立即報警處理。

檢方調查，目前正值全民防疫期間，國人均應遵守各項防疫規定，並尊重醫事人員專業，柯姓婦人拒絕配合診所防疫措施，並以腳踢傷護理師，引發社會輿論譁然，桃檢檢察官黃冠中偵查後，認柯姓婦人已涉犯醫療法之妨害醫事人員執行醫療業務罪及刑法之傷害罪，在警方提供相關監視畫面佐證，確認柯婦犯行明確，依涉犯醫療法之妨害醫事人員執行醫療業務罪與刑法傷害罪，偵結提起公訴。

桃檢署呼籲，根據醫療法第106條第3項規定，對於醫事人員或緊急醫療救護人員施以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害執行醫療或救護業務者，處三年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法，桃檢對於醫療暴力採零容忍，也絕不寬貸，請全民共同為就醫安全把關。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

►短裙外籍女拉扯倒地「走光」！運將：她不戴口罩只給230　警協調和平落幕

►釣翁之意不在蝦…警破桃園釣蝦場　美女坐檯「1小時1千元」

►深夜帶散步　「本汪累了」38kg鬆獅狗賴著不動…警察幫扛回家

ET快訊
明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」中文8字設置頂！
周揚青2度發文！曝「戀愛9年努力打繁體」原因
羅志祥隔離中爆多P醜聞　「34分鐘上上下下14次」網酸爆：他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

現身了！泰女居家檢疫落跑　遭罰100萬卻2度失聯…上周赴花蓮分署：我沒錢繳

屁孩攜毒闖紅燈跑給警追　被逮「偷偷拿出鐵絲」妄開手銬

韓粉家人攔截投票單！高雄女怒譙「他奶奶的國民黨」…慘挨告違反選罷法

兒赴美「十幾年沒回來」涉逃避兵役　老父嘆：他在NASA工作，沒聯絡了

佛系超商搶匪喊「我有刀不要靠近」　真的很餓！第一次搶泡麵第二次搶麵包

新莊299公車疑闖紅燈　女大生騎車遭撞飛！四肢挫傷驚恐跌坐地

「連7日」取締台64線大型車違規　超載、號牌汙穢佔大宗

縱火成分居高！苗栗惡火4人逃生　「仇家車停門口」燒成廢鐵內有爆裂瓦斯桶

看診拒填旅遊史還腳踹護理師　桃園大媽10天就被起訴可判3年

她給兒240萬後被送進重症長照中心　法官：不願盡孝就還錢

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

超乖「爆萌小阿金」聽指令秒坐下 屁屁太肥變劈腿...網融化：看不膩

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

現身了！泰女居家檢疫落跑　遭罰100萬卻2度失聯…上周赴花蓮分署：我沒錢繳

屁孩攜毒闖紅燈跑給警追　被逮「偷偷拿出鐵絲」妄開手銬

韓粉家人攔截投票單！高雄女怒譙「他奶奶的國民黨」…慘挨告違反選罷法

兒赴美「十幾年沒回來」涉逃避兵役　老父嘆：他在NASA工作，沒聯絡了

佛系超商搶匪喊「我有刀不要靠近」　真的很餓！第一次搶泡麵第二次搶麵包

新莊299公車疑闖紅燈　女大生騎車遭撞飛！四肢挫傷驚恐跌坐地

「連7日」取締台64線大型車違規　超載、號牌汙穢佔大宗

縱火成分居高！苗栗惡火4人逃生　「仇家車停門口」燒成廢鐵內有爆裂瓦斯桶

看診拒填旅遊史還腳踹護理師　桃園大媽10天就被起訴可判3年

她給兒240萬後被送進重症長照中心　法官：不願盡孝就還錢

現身了！泰女居家檢疫落跑　遭罰100萬卻2度失聯…上周赴花蓮分署：我沒錢繳

LIVE／磐石艦群聚感染「高雄24官兵仍拒疫調」　指揮中心14時說明

羅志祥媽「保護女生要負責」超開放感情觀曝光　小豬：交往心臟要夠強！

屁孩攜毒闖紅燈跑給警追　被逮「偷偷拿出鐵絲」妄開手銬

紓困重點放哪好？　謝金河：後疫情時代的台灣經濟新定位

韓粉家人攔截投票單！高雄女怒譙「他奶奶的國民黨」…慘挨告違反選罷法

宋兆文／如果承受不住共軍第一擊後果將如何？

李敏鎬「大韓帝國」100年前真實存在！萬波息笛遠古史書上也有

林耕仁／停止政治算計！　朝野合作面對抗疫嚴峻時刻！

兒赴美「十幾年沒回來」涉逃避兵役　老父嘆：他在NASA工作，沒聯絡了

社會熱門新聞

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

宜蘭執行分署拍賣沒貼封條　不是鄰居簽名

台中女攤商嘲諷身障父女引發公憤

洋女搭車拒戴口罩「丟200元打發」　踹運將露底

山水米公司混米賣　董座聯手執行長詐1.5億

女醫抓姦超展開　她豪氣買單慘遭暗槓

帶女友逛夜市莫名被刺噴血　屁孩：他排氣管太大聲

桃園釣蝦場暗藏春色　KTV業者租地暗自營業

3空姐揭「陪酒」內幕　遠航起訴再敗

新竹男頂包車禍　7天後衝警局喊冤

誆治椎間盤　百人排隊花錢被插肛5分鐘

立委助理倒臥立院不治　初步排除染肺炎

「88會所」內部裝潢曝光！即起歇業

更多熱門

相關新聞

婦人拉皮精神異常怒告醫師　檢不起訴

婦人拉皮精神異常怒告醫師　檢不起訴

桃園市譚姓女子2年前在桃園市某家整形診所進行拉皮手術，但術後卻出現頭部劇烈疼痛、產生幻覺與視線模糊等症狀，甚至還不自主離家出走流浪數日才被送回，女子後來怒狀告劉姓醫師業務過失傷害罪；檢方認為，譚女術前就有某些精神疾病與就醫紀錄，醫院診斷出有自律神經失調病史，認為與醫師拉皮有因果關係，且譚女去年6月已亡故，22日偵結將劉姓醫師予以不起訴處分。

婦人走進市民大道快車道遭撞死　司機判5個月

婦人走進市民大道快車道遭撞死　司機判5個月

婦失蹤近一個月　東港警鍥而不捨尋獲

婦失蹤近一個月　東港警鍥而不捨尋獲

婦人離家3天成冰冷遺體　遺書留...輕生念頭

婦人離家3天成冰冷遺體　遺書留...輕生念頭

台南柳營區民宅火警老婦人命喪火窟

台南柳營區民宅火警老婦人命喪火窟

關鍵字：

婦人看診拒填旅遊史踢傷護理師

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

羅志祥18年前「搶歐漢聲女友」黑歷史被挖！

網狂搜「羅志祥旗下藝人」　愷樂：暗戀過老闆

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

快訊／遭控「出軌＋愛做多人運動」　羅志祥123字回應了！

羅志祥還原「10年色戒」真相

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

北韓醫療團曾來台見習　

丫頭做健康檢查哭了：身體狀況很不好

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面