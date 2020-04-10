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屏東失智婦騎機車失蹤一個月　東港警用心追查…在台南找到了

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▲屏東縣東港警分局興龍派出所員警鍥而不捨找到失聯近一個月的辛婦，幫助家人團圓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局興龍派出所員警鍥而不捨找到失聯近一個月的辛婦，幫助家人團圓 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉辛姓婦人，騎機車外出失聯，家人報案，受理報案的東港警分 局興龍派出所員警經近一個月調閱監視系統，往返縣內、高雄、台南等地追查，9日，員警上警政署通報系統，發現台南市警方受理一件婦人路倒送醫資料，立即調閱照片，供其子指認，果然找到她，通知家屬前往帶回團圓，家屬相當感謝警方熱心協助。

▲屏東縣東港警分局興龍派出所員警鍥而不捨找到失聯近一個月的辛婦，幫助家人團圓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼家人也焦急臉書求助、警方發佈協尋。

▲屏東縣東港警分局興龍派出所員警鍥而不捨找到失聯近一個月的辛婦，幫助家人團圓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局興龍派出所於3月17日受理蔡姓男子報案指稱其母騎機車外出後失聯，警方受理後，即依規定通報分局勤務指揮中心，請各單位加強協尋；由於辛婦住家附近並無監視器，經擴大調閱附近路口監視器亦未發現其行經路線。

警方再利用車輛辨識系統，調閱她騎乘機車行蹤跡，發現3月14日最後消失地點在屏東縣內埔鄉及瑪家鄉，惟向內埔分局查詢時並無受理協尋人口案件，這 時家人也透過臉書力量，請大家PO網分享協尋訊息，盼望能早日尋獲，惟均未獲得好消息。

警方未曾放棄找人，研判辛女可能繼續往高雄市方向行進，經協請高雄市政府警察局調閱該局車輛辨識系統得知，於3月14日22時許，發現她出現在高雄市美濃區成功路附近，所長吳東儒即指派警員蔡明育、黃志煜二人立即前往該處調閱監視器仍未有所獲，員警再持辛女照片沿路查訪鄰近商家，有商家表示，先前曾看過有疑似婦女在附近出現過，並提供警方她可能繼續往臺南市行進訊息。

員警多次前往高雄、台南地區協尋，並持續調閱車輛辨識系統及上網查詢各縣市通報；警員蔡明育於查詢警政署身分不明查詢系統得知，於4月9日上午臺南市政府警察局第五分局開元派出所受理一名身分不明路倒婦人送醫救護案，被送往成大醫院治療，員警立即調閱出該名婦人相片，並通知報案人前來指認，其子看到電腦螢幕一眼就認出係尋找快一個月的母親，隨即由警方代為聯繫成大醫院社工室，協助前往照顧，家屬非常感謝興龍所員警多日來的協尋幫助，並立即前往接回母親返家團圓，完成尋人任務。

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