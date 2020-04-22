釣翁之意不在蝦…警破桃園釣蝦場　美女坐檯「1小時1千元」

▲桃園市蘆竹警分局22日凌晨據報在轄區某釣蝦場突檢，查出有3名女子坐檯陪侍，警方懷疑是某KTV業者租地重起爐灶違規營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園蘆竹警分局22日凌晨在轄區某釣蝦場突檢，查出有3名女子坐檯陪侍，警方因釣蝦場違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移請裁處，最重將面臨100萬元罰鍰，警方指出，坐檯小姐疑似某家停業KTV業者安排在釣蝦場坐檯陪侍，已將業者與女子帶回偵訊，將移請衛生局等主管單位裁處。

警方調查，桃園市桃園區某家KTV日前經市府經發局列管停業酒店之一，警方接獲檢舉業者包下釣蝦場包廂與外場違規營業，每晚8時起到隔天凌晨4時推出女子陪侍服務，警方22日凌晨派員查緝。

▲蘆竹警分局22日凌晨在轄區某釣蝦場突檢，查出有女子坐檯陪侍，警方懷疑是KTV業者租地重起爐灶違規營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局員警喬裝酒客前往消費，現場發現3名女子從事陪侍陪酒等營利行為，員警將張姓負責人等帶回派出所調查，警方查出3名女子與1名工作人員，女子坦承坐檯陪侍，收取每小時1000元坐檯費。

警方查出業者違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，將移請市府衛生局等主管單位裁罰，業者已違反規定將面臨5萬元以上、100萬元以下之罰鍰，至於KTV業者疑似租用釣蝦場場地，再安排小姐入住而另起爐灶偷偷恢復營業，警方則要再調查。

蘆竹警分局呼籲，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第16條第1項第3款之規定，違反中央流行疫情指揮中心指揮官依第七條規定實施之應變處置或措施，籲請業者務必遵守法令規定，配合政府防疫政策，切勿以身試法。

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