婦人拉皮手術後產生幻覺…還出走流浪　她怒告醫師！檢不起訴

▲桃園市譚姓女子2年前去整形診所進行拉皮，術後出現幻覺、視覺模糊，甚至還不自主離家出走，怒告醫師業務過失傷害。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市譚姓女子2年前在桃園市某家整形診所進行拉皮手術，但術後卻出現頭部劇烈疼痛、產生幻覺與視線模糊等症狀，甚至還不自主離家出走流浪數日才被送回，女子後來怒告劉姓醫師業務過失傷害罪；檢方認為，譚女術前就有某些精神疾病與就醫紀錄，醫院診斷出有自律神經失調病史，認為與醫師拉皮沒有因果關係，且譚女去年6月已生病亡故，22日偵結將劉姓醫師予以不起訴處分。

檢警調查，譚女於2018年9月9日前往位於中壢區某家整形診所就診，由劉姓醫師為其進行拉皮手術，譚女術後清醒時卻突然精神異常，直說有人要害她、拿刀要殺她非常激動，經醫師與護士安撫後才恢復情緒，醫師還請護士陪同搭計程車送譚女返家。

譚女手術後出現頭部疼痛、視力減退模糊與精神失常症狀，甚至無法自控離家出走在外遊蕩，流浪數日後才由警方強制送往桃園療養院就醫，經診斷為眼角膜剝傷、急性精神疾病，住院治療後才出院，這段時間診所派人赴桃療為譚女進行拉皮手術後拆線作業，但譚女離開桃療後依然控告劉姓醫師業務過失傷害。

桃檢查出，譚女曾於2018年7月曾在桃園療養院就診，醫師診斷譚女有持續性憂鬱、恐慌焦慮感與失眠問題已有數年，診斷為持續性憂鬱症，譚女在同年3月間也因尿尿不停問題求診過，被診斷有自律神經失調等問題；譚女在拉皮手術前並未告知醫師相關病史，檢方認為，劉姓醫師在譚女未告知相關病史情況下，無法衡量與預判風險，經查無其他積極證據，難以認定有業務過失，且譚女於去年6月間因心血管疾病心肺衰竭死亡，偵結予以劉姓醫師不起訴處分。

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