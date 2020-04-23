證實外交系統將有異動　吳釗燮：童振源借調期滿想回學校

▲外交部長吳釗燮赴立法院進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文第二任期下月20日展開，外傳我國外交和國安體系將有人事變動，包括國安會秘書長李大維調職、駐泰代表童振源，外交部長吳釗燮也恐有調動。對此，吳釗燮23日在立院備詢時表示，「這我沒有辦法講」，但接著稱「戰士沒有選擇戰場的權利」；至於駐泰代表童振源部分，吳說，「駐泰國的童振源大使是因為借調期滿，自己希望能回到學校去」。

國民黨立委陳以信23日質詢時，問及外傳國安、外交團隊在520後恐有變動，詢問外交部長吳釗燮未來是否有調動？吳說，「這我沒有辦法講」，但接著稱「戰士沒有選擇戰場的權利，自己是為中華民國的外交在努力，到哪裡去可以發揮我都會到哪裡去」，說詞曖昧引發聯想。

至於駐泰大使童振源傳出將改任僑委會主委，儘管童透果臉書否認有接到相關意願的徵詢，但吳釗燮表示，「駐泰國的童振源大使是因為借調期滿，自己希望能回到學校去」。

陳以信說，520國安外交團隊有可能變動，但全球都在防疫當前，各國外交部門都已焦頭爛額，現在時間點是不是能進行調動，其他國家是不是能接受你調動都是很大的問題。

陳以信呼籲，現在防疫當頭，各國都在忙防疫，國防部又在出包，現在外交團隊還是稍安勿躁，防疫為主。而吳釗燮則回應，外交也要考慮各式各樣狀況，若定期調動要進行的話我們也沒有辦法不進行。