影／贈物資因華航遭誤認大陸來的？吳釗燮：沒有看到這現象

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣透過完善的超前規劃有效降低疫情影響，近來積極對外宣傳「台灣模式」分享物資、抗疫經驗予各國。但日前有民進黨立委擔憂，透過華航運送的物資，恐會因英文名「China Airlines」遭大陸吃豆腐，呼籲華航改名。但外交部長吳釗燮被問到此事時說，「受贈國我們沒有看到這現象」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

「口罩外交」意外掀起中華航空的改名爭議，載運口罩的華航機身標示英文「China Airlines」，容易讓外界誤認為是來自大陸的飛機，引發網友連署華航改名。交通部政務次長王國材日前表示，已跟華航開過會，原則上若要變更機身塗裝，將以新機為主；加上還需照會兩岸及國際，因此評估需時1年才能完成。

吳釗燮23日到立法院針對「口罩外交」成效與作為進行專案報告。民進黨立委鐘佳濱質詢時問到，華航運送防疫物資被誤認為大陸，部長覺得這樣好嗎？吳釗燮回應，「我想受贈國我們沒有看到這現象」，但國人確實比較敏感沒有錯，也有看到很多其他國家有大陸人士故意扭曲。

鐘佳濱呼籲，此問題確實會被有心人士刻意放大，因此要盡量避免被外界誤會，呼籲外交部研議，未來國際援助要怎麼確立台灣的國際形象，「請外交部想一個方法讓國人出去的時候，別人一看就知道是台灣來的」；吳釗燮回應，「好，沒有問題」。

▲華航協助運送物資，但「China Airlines」名稱引發改名爭議。（圖／翻攝自外交部twitter）