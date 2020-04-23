WHA因疫情改線上會議　吳釗燮：參加可能性不高

▲外交部長吳釗燮赴立法院進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，但台灣近來透過完善的超前部署規劃，有效降低疫情影響，同時也積極對外宣傳「台灣模式」分享抗疫經驗予各國。儘管如此，外交部長吳釗燮23日赴立院專案報告時坦言，儘管有不少友好國家支持台灣以觀察員身分加入，但今年參加WHA的可能性仍不高；吳說，即便無法到日內瓦，外交部仍會努力規劃與其他各國的雙邊視訊會議。

吳釗燮23日赴立院外交國防委員會，針對「口罩外交」進行專案報告。民進黨立委王定宇、無黨籍立委林昶佐、時代力量立委邱顯智皆問到參加WHA相關議題，吳坦言，今年要接到WHA邀請函的難度高，但不會因為這樣就不去努力，目前透過友邦提案，動員理念相近的國家進洽WHO（世衛）秘書處。

吳釗燮說，今年知道的就是WHA在5月18會透過線上方式召開，因為疫情的關係，用線上方式，「那我們大概參加的可能性不是很高，我們希望這期間能召開更多國家的會議」。

吳釗燮表示，光看世界衛生大會就是每年一次3天的會議，除了這些之外，世衛組織還有一些專家會議、一些論壇，這對台灣來講更重要，所以我們是希望能參加這些所有的會議、活動。吳說，今年規劃是希望友邦來幫我們提案，至於理念相近國家，他們會用其他不同方式來支持我們，相信支持力道會比以前更強。

而儘管世衛祕書長譚德賽對台不友善，但吳釗燮說，若能參加世界衛生組織對台灣還是相當重要，不是只有參加大會、出現一下，最重要的是世界發生疫情的話，能及早取得必要的資訊，或是世界上其他國家有台灣可以提供協助的時候，我們能夠過世衛組織提供協助，這是我們的目標。