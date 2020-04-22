下面鬆了求整形…年輕妹花25萬填充　手術後哭了：現在「像個男人」一樣！

▲杭州女私處整形，事後崩潰了。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一位年輕妹因為對自己身體不滿意，聽信醫美仲介的話術，來到上海一家名叫慕顏門診部的整形醫院，貸款進行了乳房、私處等隱私部位整形。可事後卻發現，身體出現了令人難以啟齒的狀況。她哭訴表示，「私處被填得像男人的生殖器一樣掛下來了。」

據《看看新聞》報導，王姓女生不是上海人，也不常住上海，日前通過醫美仲介聯繫上海的整形醫院。這位仲介不但聯繫了醫院，還推薦了專門用於醫美整形的貸款。於是，她貸款了6萬元人民幣（約新台幣25萬元）進行了手術。

隨後，王女接受了脂肪填胸、乳暈縮小、私處填充、大腿環吸、後背環吸等手術。不過，手術效果讓她至今崩潰，「乳暈上面有兩個很大的疤痕，胸裡面全是硬塊很多，然後私密幫我填得像一個男人生殖器掛下來一樣，還坐了兩個月輪椅，大腿環吸凹凸不平，後背環吸幫我抽的（脂肪）是肩膀，當時拆完線乳暈這裡就直接裂開了。」

當王女出現問題，醫院方面一直不提供發票和病例，屢屢把皮球踢給仲介。而原先一直熱情的仲介，也突然「消失」了。

▲受害女生和整形醫院協商。（圖／翻攝自看看新聞）

經過多次聯繫，仲介終於回應，但他並不承認王小姐整形「失敗」，「你這就是血液不暢通造成的，而且你那胸我看了，就因為你胸太大，胸太大把傷口撐開了你知道嗎？」

仲介還表示，願意退王女1萬元人民幣（約新台幣4.25萬元）來解決這件事。但王女也坦言，「錢不重要，自己私處被整壞了現在只想修復。」此時，仲介才鬆口說，可以去幫她跟醫院談，做全部的修復。

對此，上海慕顏門診部行政副院長馮嘯烈表示，「一般可能是和個人體質、恢復狀況、術後保養都有關係，最終導致了這樣一個結果，對這個結果的處理，也會有醫生提供相關的專業意見，我們請了外院專家，結合本身醫院的手術醫生，一起來做一個會診。」他進一步強調，手術以及醫療方面的問題他回答不了，但王女的事會負責。

經過協調，最終王女拿到了院方出具的手術修復承諾書，並得到了先期人道主義補償1萬元人民幣。

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