割愛24年招牌長髮助癌友！林昶佐：變阿拉丁...女兒才笑了

▲無黨籍立委林昶佐以一頭長髮闖蕩政壇，然而卻突然於昨（22日）剪去蓄留24年的長髮，捐助台灣癌症基金會製作假髮。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）



記者彭懷玉／台北報導

無黨籍立委林昶佐以一頭長髮闖蕩政壇，然而卻突然於昨（22日）剪去蓄留24年的長髮，捐助台灣癌症基金會製作假髮，陪伴癌友邁向康復之路。林昶佐說，「女兒以前會騎在我身上抓我頭髮玩，現在變短髮了女兒有點憂鬱，為了逗她開心，只好跟他說我變成阿拉丁，她才笑了。」

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▲林昶佐昨天將寶貝秀髮剪短，從酷哥變暖男的他，為的是捐助台灣癌症基金會製作假髮。

從1996年組團閃靈到現在，20多年來一直都以長髮造型示人，林昶佐昨天將寶貝秀髮剪短，從酷哥變暖男的他，為的是捐助台灣癌症基金會製作假髮，並於今（23日）現身記者會，坦言「自從2015年從政以後，每年一到夏天，頂著長髮到處跑基層活動很熱，就興起剪短髮念頭，卻沒有下定決心動刀，直到團隊談到可捐贈長髮至癌症基金會，才毅然決然剪去長髮，覺得今年又做了一個非常有意義的事情。」

▲林昶佐看著昨天自己剪髮的影片。

剪了短髮，上了舞台還能再現「搖滾式甩頭」嗎？林昶佐調侃自己，「現在沒辦法甩頭了，年紀稍微步入中年以後，其實表演也會隨著年紀調整，覺得短髮也是最符合我現在自己的生活步調。」

▲從1996年組團閃靈到現在，20多年來一直都以長髮造型示人的林昶佐 。（圖／記者李毓康攝）



林昶佐坦言，「女兒以前會騎在我身上抓我頭髮玩，現在變短髮了她不太習慣，為了逗她開心，只好跟他說我變成阿拉丁，她才笑了。」他也說，直到哄她睡覺時，女兒卻顯得有點憂鬱，只好跟她說我是去「鬥三工」（幫忙）。

▲據基金會假髮使用資料顯示，每天出借量為2-3頂，一年累積下來所需數量約達800至1000頂。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，長期提供癌友醫療及假髮免費出借，據基金會假髮使用資料顯示，每天出借量為2-3頂，一年累積下來所需數量約達800至1000頂，加上假髮汰舊率高，一人出借大概平均需要一年的時間，平均出借2人就必須報廢，維持一定的庫存量才能穩定讓癌友免費出借。

▲台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則說，目前全台有74個據點能讓癌有就近取得假髮，而一頂醫療及假髮約需要5至8束的頭髮。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則說，目前全台有74個據點能讓癌有就近取得假髮，而一頂醫療及假髮約需要5至8束的頭髮，製作經費約為3500元才能完成製作，期盼各界能響應捐助計畫，愛心捐髮條件為30公分以上、不燙不染，或是以捐款方式幫助更多癌友度過癌症過渡期。