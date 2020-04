川普自己飯店撐不住！向美國政府申請延繳806萬月租...次子出面證實了

▲川普國際飯店。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

川普集團(The Trump Organization)旗下位在華府的川普國際飯店(Trump International Hotel)受到疫情影響,業績不如預期,除了先前已經大裁230多名員工外,近日再傳出已經向美國總務署 (General Services Administration)請求延後繳交租金的期限。對此川普的次子艾瑞克.川普(Eric Trump)出面證實確有此事。

川普國際飯店於2016年底開業,目前由川普長子小唐納.川普(Donald Trump Jr.)和次子艾瑞克.川普領導,曾多次爆出接待各國外交官和企業家,遭到批評以自家川普集團財產接待並收取國外政府的款項,是明顯違憲的行為,因此萌生出售的念頭,也明確透漏想以5億美元(約新台幣150億元)的價位出售飯店租賃權。

根據美媒 CNBC 報導,川普國際飯店每個月應向上繳納約268,000美元(約台幣806萬元)的租金,卻因為州政府建議民眾避免不必要的旅行,導致飯店業績持續下滑,才會申請延遲繳納租金。

英國的《泰晤士報》認為,如果當局拒絕這項申請,可能會與川普產生衝突,但如果因為川普的身分而接受了要求,卻會引起反對者的強烈批評,陷入進退兩難的泥沼裡。

#TrumpCoronavirusTestFailure "The Trump International Hotel in Washington is seeking a break on the terms of its lease, and the landlord determining the fate of the request is Mr. Trump’s own administration." – NYT

Does anyone else see a huge problem here? https://t.co/QmcXytTR2x