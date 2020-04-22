桃園艦大副酒駕撞翻6騎士　酒駕防制協會提：從嚴修「考績法」

▲海巡桃園艦大副酒駕撞傷6騎士，因坦承犯罪願和解，被檢察官諭令無保請回。（圖／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

海巡署桃園艦梁姓大副，昨晚酒後駕駛自小客車，在台北市承德路、中正路口，逆向衝撞正在等紅燈的一排騎士，現場機車東倒西歪，6騎士被撞翻。對此，酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪予以強烈譴責，並要求法辦，絕不容寬貸，另也將透過立委提案從嚴修法「考績法」，凡公務人員酒駕涉及公共危險罪者，不論肇事與否，一律拔除主管職。

35歲的梁姓大副21日晚上到八里友人家中聚會，席間喝了啤酒，結束時返家認為沒有酒味，所以冒險開車返回士林，沒想到行經承德路、中正路口時，整台車竟逆向衝進對向車道，撞倒8台機車，其中6名騎士受傷送醫，警方對梁進行酒測，發現酒測值高達0.52，依照公共危險罪嫌送辦。

請繼續往下閱讀...

▲桃園艦大副酒駕。（圖／記者游宗樺攝）

酒駕防制社會關懷協會表示，自成立以來，嚴格監督社會名人、政治人物、黨政人士、軍警公教人員的酒駕行為。協會要求行政院人事總處針對「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」從嚴增修，協會並將透過立委提案從嚴修法「考績法」。凡公務人員酒駕涉及公共危險罪者，不論肇事與否，一律拔除主管職，嚴重者甚至撤職汰除，並且與觸犯其他刑事重罪者一同「後功不可補前過」。



協會指出，人命關天，酒駕是全民公敵，公務人員尤應知法守法為全民表率。值此防疫如作戰期間，海巡署高階官員卻犯下酒駕肇事，真是令人感嘆：前方吃緊，後方緊吃。

協會曾於2018年12月邀集警察、消防界同仁一起共勉達成2019年「零酒駕」目標，但是在該年年初已分別破功。警察、消防人員一生志業是救人救命，站在第一線保護人民，取締不法！如今仍頻傳酒駕肇事，實應引以為鑑。

協會將建議朝野立委，要求行政院盤點最近5年以來，軍、警、公、教人員的酒駕事件紀錄，訴諸社會公評，並要求各主責機關對其所屬公務人員加強其內規督促規範，期許公務人員早日達成「零酒駕」目標。

針對該起事件，檢察官考量，梁男坦承酒駕，事證明確，且表示願意和被害人和解，賠償損失，尚不符羈押要件，因此諭令無保請回。而海巡署艦隊分署在事發後，已將梁記大過處分，並調離現職，調整為非主管職務。