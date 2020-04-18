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開車「輾自己」離奇慘死！他下身噴血卡右前輪...朋友妻嚇傻　法院說話了

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▲▼四川樂山發生一起開車撞死自己的離奇車禍，引發網路議論。（圖／翻攝自《鳳凰視頻》）

▲四川樂山發生一起開車輾死自己的離奇車禍。（圖／翻攝自騰訊）

記者曾羿翔／綜合報導

四川去年1月發生一起離奇車禍，呂男在幫朋友周男倒車到路口，與周男的妻子交換位置時，車身突然高速後退，呂某跌出車外被自己所開的車輾斃。時隔一年，樂山市法院近日宣判，呂男承擔主要責任，周男與妻子柳女擔次要責任，死亡賠償共計101萬人民幣（約新台幣420萬元），依據比例來算，周男與柳女需賠20.2人民幣（約新台幣85萬元）。

綜合陸媒報導，事發在去年1月7日晚間，周男與柳女為新婚夫妻，邀請呂男與其他好友到樂山城區嘉興路美食街用餐，呂男與周男都喝了不少酒。結束後周男被眾人扶上自己的車後座，妻子柳女沒有飲酒準備開車，但開車技術卻不熟。

▲▼男子最後被壓在右前輪下方。（圖／翻攝自微博）

▲呂男最後被壓在右前輪下方。（圖／翻攝自微博）

呂男表示願意幫忙倒車，接著將車倒車到路口，就在他與柳女要交換位置時，車突加速後退，結果自己跌出車外並被車輾過，送醫搶救仍不治。據了解，呂男當時被左右前輪輾壓，最後卡在右輪下方，大量失血失去意識。

報導也指出，呂男的家屬事後對新婚夫妻周男與柳女提告，還有當天同桌的好友，要求賠償死亡賠償金、喪葬費、生活費以及精神撫慰金等共計101萬元（約新台幣420萬元）。如今判決出爐，法院認為，呂男違反了法律規定，飲酒後還開車，等同未盡到自身安全義務要承擔主要的責任。

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