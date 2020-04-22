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「五一假期」9千萬人想去玩！　陸外交部：暫勿出國避免交叉感染

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▲▼2019年五一長假八達嶺長城人潮。（圖／中新社）

▲大陸2019年五一長假，北京八達嶺長城人潮擁擠。（圖／中新社）

記者任以芳／綜合報導

目前，大陸控制新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴散，隨著一年一度「五一」小長假即將到來，並且是12年來最長的「五一」假期。大陸旅遊研究院評估，出遊人數多達9000萬人次，大陸外交部特別提醒，減少國內外旅遊，避免不必要的交叉感染。

根據大陸旅遊研究院報告顯示，今年大陸清明假期旅遊接待總人數4325.4萬人次，「五一」出遊人數預計將達到清明的兩倍以上，將出現第一個真正的旅遊小高峰，人數突破9千萬人次。

▲▼2萬人遊黃山，擠爆！（圖／翻攝中國黃山微博）

▲疫情尚未結束大陸清明2萬人遊黃山，擠爆！（圖／翻攝中國黃山微博）

大陸攜程旅遊專家也表示，目前，「大陸消費者預訂酒店，4星、5星間占比達55%，高星級酒店明顯更受歡迎。」在攜程的酒店預售中，5星級酒店占比達到50%，選擇1000元人民幣以上酒店產品的訂單比例，也在全訂單中占比最高。

針對大陸民眾出遊意願分析，攜程旅遊專家說，「遊客的出遊熱情受疫情壓抑，境外遊也進入冰凍期，不少高端遊客轉向國內。」出於安全防疫考慮，遊客也會提升旅遊要求，高品質產品自然受歡迎。

▲ 遊客爬北京慕田峪長城。（圖／記者任以芳攝）

▲每逢長假， 北京慕田峪長城也很受歡迎。（圖／記者任以芳攝）

此外，計劃五一假期去景區遊玩，至少提前一天進行預約，以免當天難以入園。攜程近日發佈《2020「五一」旅遊消費新趨勢大數據報告》稱，「五一」期間可在平台預約的景區數量將超過4000間。根據門票大數據統計，可預約景區數量最多的省市分別是浙江、江蘇、廣東、山東、四川、河南、雲南、安徽、廣西和江西。

該報告指出，大陸五一期間，預計人氣最高的十大風景名勝類景區為西安鐘樓、秦始皇兵馬俑博物院、南京總統府、樂山大佛、台兒莊古城、拙政園、八達嶺長城、都江堰景區、大唐芙蓉園和虎丘。近期，河南、四川、浙江等省區市提出落實「帶薪休假」，有地區還支持發展「夜經濟」等。

▲▼2萬人遊黃山，擠爆！（圖／翻攝微博）

▲避免黃山人潮超量，熱門景區採前一天預約制。（圖／翻攝微博）

馬蜂窩發佈的《五一小長假旅遊趨勢報告》盤點了國內10大熱門景點：稻城亞丁和蜈支洲島旅遊風景區、太湖黿頭渚風景區排在前三位，西溪國家濕地公園、仙女山國家森林公園、洱海、拈花灣、千島湖風景區、黃山風景區也入列榜單。

大陸外交部鄭重提醒民眾，充分評估當前國際旅行所帶來的交叉感染、滯留國外等嚴重風險。在國內的暫勿出國旅行，在國外的避免跨境流動。「海外中國公民如遇緊急情況，可聯繫中國駐當地使領館尋求領事保護與協助。」

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