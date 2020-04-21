台南市公布海軍5確診個案疫調足跡　黃偉哲：據中央的指示做好相關準備

▲台南市黃偉哲率員前往新光三越視察，並強調會根據中央的指示做好相關準備防疫準備，他呼籲未來14天台南市民做好出門無差別戴口罩，以避免爆發社區感染。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，台南市陸續公布5名確診個案在台南市疫調足跡，其中台南確診個案於4月16日至新光三越台南新天地用餐、逛街，台南市長黃偉哲要求業者休館全面消毒，黃偉哲21日率防疫團隊視察新光三越的各項防疫作為及消毒情況。

黃偉哲針對防疫專線接獲400多通詢問電話，顯示民眾相當恐慌一事表示，目前初步過濾只是假警報，但他確實擔憂後續可能會有相關個案發生。

市長黃偉哲表示，敦睦艦隊官兵武漢肺炎群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心與台南市政府防疫團隊積極執行疫情調查，並公布其中地點及時間供市民朋友提高警覺，所有地點防疫人員均已確認清潔消毒狀況，請市民勿過度恐慌，只要做好自我防護，出入公共場所戴口罩、保持安全社交距離及肥皂勤洗手，還是可以安心在外購物消費。





百貨賣場配合市府的防疫措施，第一時間全館進行消毒，黃偉哲市長與市議員蔡筱薇、呂維胤、蔡旺詮21日一同走過確診者於賣場中的動線，也在確診者消費的櫃位進行消費，並到達裝設透明隔板的用餐區落座，示範以間隔座位保持安全距離的方式用餐，希望民眾對於市府與業者攜手防疫的作為更有信心。



此外，黃偉哲也提到市場、夜市是需要多加防範的地方，他鄭重呼籲市民朋友外出一定要配戴口罩，保持社交距離及勤洗手，在這個艱難的時刻需要每位市民配合，才能讓疫情緩解。

黃偉哲對於媒體詢問他萬一爆發大規模的社區感染是否已經做好了封城的準備，需不需要進行相關的演練，磐石艦群聚感染會有社區感染的疑慮時指出，其實疫調要做的越清楚，足跡做得越詳實，就能夠減少這個社區感染的風險，在第一時間，市府真的不瞭解磐石艦整個就診人數、就診次數，連阿兵哥下船的時間點也找不到，那如果不是醫療人員詢問到這個單一的阿兵哥的話，市府還以為4月15日他們才下船，覺得這是很匪夷所思。市府也擔心那位誠實阿兵哥，回去部隊裡面會不會被長官處分，如果他被處分，以後就沒有人敢講真話，他意外成為吹哨者，那也讓磐石艦一些軍官們或是長官們，造成疫調是失真失準的這個部分意外的曝光。

黃偉哲說，看到海軍副司令在全國疫情指揮中心的記者會中間，每次講每都講得不一樣，事實上，他蠻同情對方，因為他們也是底下人彙整出資料給他的，但其實這樣實在很不好。如同蔡英文總統所說的，希望說部隊要誠實、能夠把一次把這個疫情講清楚，把這個時間點講清楚，把人數講清楚，把次數講清楚，這樣才能重建國人的信心。

黃偉哲說，今天來這個賣場，來新光三越、來到這個麥當勞、翰林茶館，走過感染者確診者的足跡，其實這些都可以不需要的，如果他們不輕率的放阿兵哥下來，如果他們能夠等到多等幾天，等疫調完成了、等這個隔離期完成了，檢疫期完成後再放阿兵哥下來的話，今天這些都是不需要。更何況中間也有一些阿兵哥在航程途中，回程的途中已經出現嗅覺喪失的情況，結果醫官沒有在第一時間內有所警覺，還在4月14日、15日放人下來，沒有把有症狀的人先下來之後就送隔離，他真的是很難理解。所以事情既然發生了，市府還是要去面對，那也希望國軍能夠自我警惕，能夠重建國人對國軍，對海軍的信心這是第一點。

第二點，因為確診者也曾經到花園夜市，所以說在花園夜市，在夜市這種場合，前胸貼後背然後又沒有戴口罩，很多人沒有戴口罩，然後在那邊用餐，搞不好你隔壁的用餐人就是確診者，所以市府真的覺得那個部分變成這個疫情掌控的一個可能的死角。這個社區感染的風險是比上個禮拜還要高的，所以市府真的要呼籲所有的市民朋友，在出門，離開家的時候，就要無差別的戴口罩，無差別戴口罩至少有一層阻隔，讓自己更安全。至少在未來兩個禮拜內，希望說大家能夠戴口罩，度過兩個禮拜的危險期之後，若確定大家都ok了，那個時候才能做比較鬆的管制。

黃偉哲說，我們真的要呼籲，也需要比較要求，所有去市場、夜市，還有去一些地方消費場所的部分，盡量可以的話買外帶，盡量可以的話戴口罩，如果必須要用內用的話，一定要隔開社交距離，因為你要吃東西的時候口罩拿下來，所以維持社交距離是有必要的，所以希望大家能夠配合，能夠讓我們疫情能夠得到紓緩。

針對媒體問台南市是不是要防禦加強，黃偉哲說市府防疫力道會加強，至於要不要兵推、來做所謂「封城」演練，坦白講這種兵推我們在內部做就可以，不需要大張旗鼓來製造市民的緊張，但是必要的防範跟必要的sop，必要的計畫是有必要先做起來，所以侯友宜市長率先來做兵推，台南市政府是支持的。但是這個部份市府會自己來做一個依循中央標準部分的規範，自己會先做，我們是要讓市民安心，我們是有準備好的，這個部分最壞的情形我們的打算，我們也是有所準備的。萬一發生大規模的社區感染，那是一定要硬性封城，因為軟性封城沒有用，效果不彰的，那由國外的例子來看，如果說真的出現大規模社區感染失控的話，就是一定要硬性封城。

黃偉哲說，對於海軍個案接觸者部分，台南市政府也已經洽請警政機關來協助，包括小黃的駕駛都已經找到了，已經請他自主健康管理了，當初跟確診的兩個人在車子裡面都有戴口罩，降低感染機會。如果說有一方沒有戴口罩的話，我們一定會強制要求他隔離，兩個人都有戴口罩，所以他相信，小黃司機他不會對自己的健康開玩笑，所以他沒有必要說謊話。但是這個部分還是要呼籲大家注意。到現在唯一的目前為止，可能出現破洞的就是在夜市，因為在其他的消費空間，包括百貨公司，這邊都有監視器，所以誰有去誰沒去比較容易掌握，這是在夜市真的不好掌握，所以說這點部分，我們還是要呼籲加強保持社交距離、戴口罩勤洗手，不要因為說夜市是開放空間就沒事，但是你可以看到，事實上已經有人中鏢的問題。

外傳高雄來台確診個案的官兵，4月17日曾經帶女友到台南住宿，當天也到奇美博物館外圍拍照，晚上至民族路三段的鬍鬚忠牛肉湯用餐，當晚入住創意設計民宿，這樣其女友會不會有感染確診的風險，台南市衛生局則表示，個案女友並非台南人，是否確診要看中央疫情指揮中心的公布的資料。

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