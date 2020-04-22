蘆洲永康公園地下停車場6月完工　120個汽車停車位紓解停車需求

▲ 蘆洲永康公園地下停車場6月完工。（圖／示意圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市蘆洲地區將再添一座智慧停車場！總工程經費1億9132萬餘元的永康公園地下停車場工程預計2020年6月完工，屆時將提供120個汽車停車位，紓解周邊老舊社區停車需求。

交通局長鍾鳴時表示，永康公園周邊住宅區多為老舊社區，經調查評估及協調地方民意後，規劃於永康公園闢建地下3層停車場，以「省能源、省資源、低污染」的綠建築為設計理念，採用自然通風對流，提供舒適與環保兼具的停車環境。

▲ 蘆洲永康公園地下停車場工地現況。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，永康公園地下停車場工程於2018年12月18日開工，總工程經費1億9132萬餘元，由中央補助1億408萬元，市府停管基金自籌8724萬餘元；這座停車場完成後，可有效紓解當地停車需求，永康公園也將以蘆洲地區的沙洲意象重新規劃，除了一併改建永康公園內的兒童遊戲區，增加特色共融性遊具，也將種植更多喬木、灌木，提高綠覆率，讓周邊民眾享有更優質的休憩空間。

永康公園地下停車場將配置車牌辨識系統等全自動智慧化的優質停車環境；鍾鳴時表示，新北市2018年以前僅有18座智慧停車場，占整體立體停車場21%，為給予市民更便捷、智慧且多元行動支付智能服務，預計4年內加緊腳步，將轄管既有及新增總計112座立體停車場，全面打造為全智慧停車場。

「0油煙烹煮」