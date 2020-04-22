亂停車遭叭！他持「特勤部隊用」辣椒水猛噴　嗆聲：眼角膜破你的事

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名蔡姓男子，21日晚間9時許開車經過蘆洲區信義路巷內時，被一台併排停車的休旅車擋住去路，他猛按喇叭並通報警方後，準備至花蓮的車主杞男一家大小才出現，杞男不滿遭按喇叭，氣得拿「美國特勤部隊專用」辣椒水噴蔡男滿臉，隨後留下一句「不能去揉眼睛喔，眼角膜破裂是你的事」就離去，讓被害蔡男氣得提告傷害及公然侮辱。

▲車主亂停車遭按喇叭，氣得持辣椒水朝對方猛噴。（圖／翻攝自Youtube lee roger）



據查證，從事保險業的蔡男（59歲）當晚開車行經蘆洲區信義路188巷，發現前方一部白色休旅車停在巷弄間，於是猛按喇叭，後續也下車拍照向警方檢舉，並查看車主是否就在一旁，等候了數分鐘後，才見到準備要出遠門前往花蓮的杞男（37歲）帶著一家大小回到車上。

心情不好的杞男不滿被猛按喇叭催促，飆罵「不然你是在叭三小」，更拿號稱「美國特勤部隊專用」的辣椒水朝蔡男臉猛噴，留下「我先跟你講，不能去揉眼睛喔，眼角膜破裂是你的事，沒我的事」，隨後就開車離去。

蔡男事後前往派出所提告傷害、公然侮辱罪，而轄區警方受理後，後續除將通知杞男前來警局釐清事發經過外，警方也將針對杞男違規停車的行為，依《道路交通管理處罰條例》第55條開罰3百元以上，6百元以下罰鍰。

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