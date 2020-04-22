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信義區「極樂招待所」直擊！把豪宅當酒店　爆乳小模、警官男星都來玩

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私人招待所藏身上億元豪宅裡，連位高權重的警界高官都是座上賓。（圖／黃威彬攝）

▲私人招待所藏身上億元豪宅裡，連位高權重的警界高官都是座上賓。（圖／黃威彬攝）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎疫情下，夜店、酒店紛紛暫停營業，民眾轉移目標到高檔私人會館玩樂，照常夜夜笙歌。本刊直擊信義區正對台北101、松勤路上一間要價上億元的豪宅暗藏辣妹招待所，進出的人物包括歌手周興哲、名模錢帥君、林嘉綺，以及警界高官、道上兄弟都曾是座上賓，出入份子過於複雜讓住戶們鎮日提心吊膽，有苦說不出。

本刊調查，「大炁四方」豪宅坐落於松勤街88號和90號正對台北101，是信義區的超級蛋黃區，單坪要價150萬元以上，該大樓雖然屋齡已22年，但全部都是樓中樓設計，戶數僅只有11戶，加上由名設計師李祖原操刀設計，深得名人青睞，身家百億的聯電榮譽副董事長宣明智也在此置產居住，但沒想到大樓內竟另有一番天地，暗藏私人會館。

「88會館」經常會出現身材火辣穿著清涼的一票鶯鶯燕燕，熟門熟路入內。（圖／讀者提供）

▲「88會館」經常會出現身材火辣穿著清涼的一票鶯鶯燕燕，熟門熟路入內。（圖／讀者提供）

住戶G先生投訴，該招待所每周起碼3晚有活動，每次都有2、30個人到場，「他們都會Call來一群小姐，簡直是把豪宅當酒店！目前新冠肺炎疫情嚴峻，那些男女也都沒戴口罩，住戶擔心成為防疫破口，自身安全也堪憂。」住戶多次向警方求助都無效，原來連警界高官也是招待所的座上賓。

針對有私人會館隱匿豪宅一事，轄區信義分局吳興所所長周復原表示，他擔任所長1年多，知道轄區內有這間私人招待會所，但根據報案資料只有一件檢舉「妨害安寧」。不過記者求證住戶，住戶表示今年3月至今報警3次，最近1次為本月10日晚間6時許，住戶以該會館辦外燴違法使用後院公共場所為由報案，但一直到隔天警察都未出現。

住戶投訴，「88會館」每周起碼三晚有活動，一次都有20~30個人到場。（圖／讀者提供）

▲住戶投訴，「88會館」每周起碼三晚有活動，一次都有20~30個人到場。（圖／讀者提供）

本刊另外致電該名出入會館的高階警官，高階警官表示，當天是其他同仁舉辦的聚會，他與妻子應邀出席，並不知道該處是私人招待所，簡單致意後離去。

台北市警局表示，根據民眾檢舉，將會嚴辦該處私人招待所，並清查派出所所長是否有疏失。

而本刊也透過FB、IG等聯繫藝人錢帥君，但直至截稿前，都未取得回應。

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