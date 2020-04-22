蔡英文、國防部道歉　侯友宜：承認過失後要趕快「補破口」

▲國防部長嚴德發率將領道歉。（圖／ET攝影中心）

記者羅婉庭／新北報導

國防部21日晚間針對敦睦艦隊集體染疫說明情況，總統蔡英文稍早向全國道歉。對此，新北市長侯友宜下午表示，承認過失之後，要盡快將破口補起來。

國軍爆發武漢肺炎群聚感染，讓一度趨緩的疫情再延燒，目前確診人數已達27例，足跡遍佈全台，不少縣市政府擔憂成為疫情破口。侯友宜表示，全民防疫的過程中，發生了敦睦艦這樣的嚴重過失，大家都要一起來補這個洞，防疫絕對沒有分你我，「有過錯、承認了，就趕快把過錯補過來」，希望在這段過程當中，不斷檢討、不斷精進。

侯友宜表示，中央與各縣市都做好超前部署，才能夠把疫情降下來，他常說一句話「我們只有一個敵人，就是新冠病毒」，所以病毒才是我們共同的打擊對象；這個過程當中，所有國人都要團結在一起，檢討是一件好事，檢討過以後必須往前走，把正向力量發揮出來，讓疫情因為我們的努力，能夠順利的度過。

國防部長嚴德發21日晚間召開臨時記者會，率將領一字排開鞠躬道歉，並針對幾項染疫疑點做出簡略說明，總統蔡英文則是在22日中午召開緊急談話，表示現在台海情勢仍需國軍全神貫注，調查還在進行當中，等調查完整之後，釐清責任，中央會再進行懲處，絕不會護短。

敦睦艦隊目前新增至27例確診，國防部昨公布懲處名單，嚴德發向蔡英文總統自請處分，海軍司令劉志斌自請處分，海軍艦指部指揮官高嘉濱調職，海軍敦睦支隊長陳道輝少將調職。

蔡英文也強調，現在很多的當事人都還在隔離當中，希望國防部在這段期間，趕快把所有的事證收集完整，在隔離完成之後，也能夠讓當事人有個陳述的機會，國軍配合疫調釐清真相，就可以完整的掌握疫情。