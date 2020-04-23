鐵腕拆五股垃圾山90違建　侯友宜：千萬別質疑我的決心





▲新北市長侯友宜整頓五股垃圾山，強制拆除鑫順工程行、貝多芬汽車旅館。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

整頓五股垃圾山是新北市長侯友宜的重要政策之一，工務局23日上午強制拆除鑫順工程行與貝多芬花園汽車旅館。侯友宜到場視察時表示，「千萬別質疑我的決心」，五股垃圾山是新北市的都市之瘤，市府一定會把90家違建全部拆除。

侯友宜表示，五股垃圾山不但被汙名化，也被很多人遺忘，這個地方製造的髒亂、破壞的環境，更讓周遭沒有辦法發展；新北市過去30年來沒有人做的，他一定扛起責任，展現決心，針對802家長期佔有五股垃圾山土地，尤其這些土地的利用都是非法的，因此用合法納管讓業者來申請，改變這裡的公共安全，以及五股可以走向安居樂業，所以管制分為4個階段，第1階段佔國有地的汙染業者都已經拆除了。

侯友宜說，今天是進入第2階段，準備拆90家經通知都沒回應，也無合法納管的意願的，目前已經拆了56家，今天繼續拆，一定把90家拆完，他也警告違法業者「絕對不要挑戰公權力」；有意願合法化的是563家，申請期限是6月底，呼籲他們不要猶豫，也不要懷疑，新北一定持續往前走，展現魄力決心。

侯友宜直言，「你不合法納管，很抱歉，只有一條，我就是拆！」；若願意合法納管，按照試辦計畫，把公共安全路廊開出來，以及環境的綠地讓出來，讓孩子們、讓附近的居民有一個休閒、安全、舒適的好環境，這是新北市政府的決心，我們一定貫徹到底。

去年市府公安小組已針對7家重大汙染及118家估用國有地之業者完成第1、第2階段拆除，另有90家無意願合法申請之業者經市府公告及函文通知之業者將排定於第3階段，5月前陸續完成強拆，而有意願合法化之業者有563家，倘於6月底期限前仍未提出申請者，則將納入第4階段排拆。





▲新北市長侯友宜整頓五股垃圾山，強制拆除鑫順工程行、貝多芬汽車旅館。（圖／記者羅婉庭攝）