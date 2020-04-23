新加坡爆大規模群聚　侯友宜：產業類移工應暫停引進、開放集中檢疫床位





▲ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

記者羅婉庭／新北報導

針對東南亞爆發移工群聚感染，警惕各縣市關心移工宿舍是否確實做好防疫。新北市移工人數將近9萬9千名，居全國第3高，其中5成以上為製造業移工。市長侯友宜23日建議中央，暫停引進產業類移工。

侯友宜表示，看到新加坡的情形，他非常擔心，特別在防疫會議中要求勞工局務必緊盯業者貫徹防疫措施，他將會突擊檢查，不要因為沒有緊盯就產生漏洞。而因應失業率上升，應優先進用本國的勞工，建議中央暫停引進產業類移工。

對於勞工防疫照護，針對勞動部公告4月21日起將「暫停收住」集中檢疫社福類移工2週的措施，造成新北市勞工局持續接獲仲介、雇主抗議，顯示仍有龐大的照顧需求，建議中央儘速開放集中檢疫床位；至於產業類移工，則建議中央儘速發布居家檢疫配套措施。

侯友宜聽取簡報後表示，社福類移工進不來，請勞工局反映基層仍有需求，但尊重中央的考量。至於引進產業類移工這部分，建議應該「暫停引進，優先僱用本國勞工」，務必在疫情高張之時阻絕於境外，不能有疏漏。

勞工局指出，新北市移工人數將近9萬9千名，居全國第3，其中5成以上為製造業移工。提醒雇主，應主動並提醒移工外出至人多場所、搭乘公共運輸工具時全程佩戴口罩；同時雇主應告知移工勤洗手、保持乾淨等防疫觀念。

新加坡爆發大規模移工宿舍群聚感染，新加坡衛生部21日公告，初步確認新增1111起確診病例，累計確診人數達9125人，星國政府已將19個移工宿舍劃為隔離區。





▲▼新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）