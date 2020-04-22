柯文哲、韓國瑜下週舉行封城兵推　侯友宜：新北一定全力協助

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市20日舉行擴大管制兵棋推演，受到全國矚目，台北市長柯文哲22日上午宣布下週也將在市府舉行封城兵推。對此，新北市長侯友宜表示，如果有需要新北市配合的，一定會全力協助。

國防部與高雄等8個縣市都向新北索取兵推手冊與腳本，尤其在18日爆發海軍敦睦艦隊集體確診後，影響範圍擴大，不少縣市紛紛考慮擬定封城計畫，連台北市長柯文哲下週也決定跟進舉辦兵棋推演。

以及受到磐石艦隊疫情影響最大的高雄市，防疫管控作為受到放大鏡般的檢視，韓國瑜下午出席民間防疫聯盟成立記者會時，也宣布5月3日將在高市府進行兵推演練，測試社區感染爆發時措施，與前線人員的應變、壓力測試。

對此，侯友宜表示，防疫超前部署就是以備不時之需，有備無患，中央和地方從上到下都應該要做好準備。針對這次防疫兵棋推演，新北市規劃了三週，搜集國內外的資訊並考量國內的情況，做一個示範，我們的兵推計畫上面資料來源都標註得很清楚，可以提供給大家參考。

侯友宜說，20日蒞臨的與會貴賓，包括中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳院長出席，台北市也有派代表出席，除了現場出席，我們的資料他們都有帶回去，需要新北市配合的，只要有需要我們一定全力協助。

面對新冠肺炎疫情再度升溫，北部各縣市早已著手籌劃「區域聯防」，新北市兵推當日台北市、桃園市、宜蘭市、基隆市、台東縣20日都派代表出席並將資料帶回，事後台中、彰化、高雄市政府及國防部電訊發展室也來電向民政局索取資料，資料內容包括各局處兵推簡報、腳本、方案評估，與前線人員面對各種狀況之應對措施。