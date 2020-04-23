快訊／各縣市跟進封城兵推　侯友宜：敵人不會管你準備到哪

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

台北、台中、高雄下週都將跟進舉行封城兵推，但台北市長柯文哲說「封城兵推不是做自high的」，也有人質疑新北市是否「太超前」、徒增恐慌，新北市長侯友宜23日表示，作戰是分階段與方法的，情勢瞬息萬變，敵人不會管你準備到哪個階段。

侯友宜上午前往五股垃圾山強制拆除違建前受訪表示，新北市從一開始就視防疫為作戰，且具有組織、計畫與方法，因此新北市的防疫演練分了三個階段逐步進行，現在的實際疫情是在第一階段，但是情勢瞬息萬變，敵人不會管你進行到哪一個階段，疫情的變化會讓人措手不及，不能等來的時候才要準備。

侯友宜表示，新加坡本來防疫工作做得很好，但發生外籍宿舍感染，就馬上造成非常嚴重的擴散，因此必須要有備無患，料敵從寬、禦敵從嚴，雖然疫情還在第一階段，還是做好萬全準備是必然的，他上午也在防疫應變會議中再次求各個分區徹底落實第一線防疫守則。

對於封城演練的時間點是否根據確診人數？侯友宜回應，大家扎實的面對疫情，中央與內政部單位以及北部各縣市代表都來參考，中央看完也稱讚新北兵推是「有計劃、有組織、面面俱到」，做出一個範本提供大家觀摩，但也不是說想怎麼做就怎麼做，一切都是依照計畫進行。





▲新北市長侯友宜整頓五股垃圾山，強制拆除鑫順工程行、貝多芬汽車旅館。（圖／記者羅婉庭攝）