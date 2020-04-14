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虎尾驚悚車禍！大貨車與轎車相撞翻覆　司機噴飛慘遭自駕車壓死

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▲雲林縣虎尾鎮今早5點多發生重大車禍，林森路與文科路口發生兩車碰撞意外造成貨車駕駛當場失去呼吸心跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣虎尾鎮今早5點多發生重大車禍，林森路與文科路口發生兩車碰撞意外，造成貨車駕駛遭自駕車底，當場失去呼吸心跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮林森路與文科路口發生一起大貨車與自小客車碰撞車禍意外，因撞擊力道猛烈，大貨車駕駛彈出車外，遭自駕貨車壓在車底，當場傷重不治，警方初步調查，大貨車疑闖紅燈釀禍，也造成該路口紅路燈故障，詳細原因警方還載調查了解中。

今日上5點16分虎尾發生死亡車禍意外，一輛由46歲郭姓駕駛的物流大貨車行駛文科路西向東行，行經文科路與林森路口與一輛由翁姓（21歲）所駕駛的自小客車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，貨車駕駛疑似彈出車外，遭自駕貨車壓住，小客車翁姓駕駛僅受輕傷，民眾見狀立即報警，救護人員趕抵現場發現大貨車郭姓駕駛已明顯無呼吸心跳，傷重不治，車禍造成現場路口交通號誌故障，警方立即封鎖現場調查。

▲雲林縣虎尾鎮今早5點多發生重大車禍，林森路與文科路口發生兩車碰撞意外造成貨車駕駛當場失去呼吸心跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣虎尾鎮今早5點多發生重大車禍，林森路與文科路口發生兩車碰撞意外，小客車駕駛受輕傷無酒駕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局第五組組長許智偉指出，兩車駕駛均無酒駕狀況，大貨車不知原因疑似紅燈未停闖越路口，是否為人為疏失或機械故障，目前均在了解中，自小客車駕駛僅受輕傷無大礙，現場路口因為車禍原因造成紅綠燈號誌故障，目前由警員於路口指揮交通，請民眾行經放慢速度依指揮方向行進。

▲雲林縣虎尾鎮今早5點多發生重大車禍，林森路與文科路口發生兩車碰撞意外造成貨車駕駛當場失去呼吸心跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣虎尾鎮今早5點多發生重大車禍，林森路與文科路口發生兩車碰撞意外造成貨車駕駛當場失去呼吸心跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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