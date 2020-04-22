實測口罩3.0！超商插健保卡「6步驟25秒就完成」　可跨店預購很方便

▲7-11口罩實名制3.0實測。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導、攝影

口罩實名制3.0從今（22日）正式上路，民眾持健保卡到4大超商的多媒體機即可預購。記者至7-11實測預購流程，只要6步驟約25秒就能預購成功，但可能是首日上路，目前實際使用人數並不多。

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▲7-11口罩實名制3.0在ibon機台操作。（圖／記者蔡玟君攝）

▲選擇預購。（圖／記者蔡玟君攝）

▲插入健保卡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲確認手機號碼。（圖／記者蔡玟君攝）

▲確認取貨門市。（圖／記者蔡玟君攝）

▲印出小白單繳費即可。（圖／記者蔡玟君攝）

以7-11為例，民眾持健保卡至門市的ibon機台，在首頁右側選擇「防疫大作戰 口罩取貨專區」，選擇預購、將健保卡插入機台下方讀卡機，系統會自動讀取手機號碼，確認號碼和取貨門市後，印出小白單至櫃台繳費就預購成功。

從開始操作至印出小白單，約25秒就能完成預購，即使是不會使用手機APP的長輩也能輕鬆操作，減少必須在藥局久久排隊的辛苦，也減輕藥局人員的負擔。

▲若以前透過APP預購選擇取貨的門市和現在口罩3.0預購的門市不同，系統也會顯示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲若預購過，系統也會顯示。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，民眾可選擇跨超商預購也是一大便利優勢。由於ibon機台已與健保資料連結，若預購門市與之前使用APP選擇的口罩取貨超商不同，插入健保卡後系統會自動跑出原取貨門市和當下預購門市資訊，民眾需確認在哪一門市取貨，印出的小白單也會寫明取貨超商資訊。