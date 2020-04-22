磐石艦群聚染疫！蘇貞昌認「成破口」：防疫確實沒有到位

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍已出動消毒。（圖／國防部提供）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國敦睦艦隊出現群聚染疫狀況，目前已累計27人確診。行政院長蘇貞昌對此今日首發聲，他直言「確實有沒有做到位的地方」，國防部應遵守總統蔡英文的指示，要誠實以對，不要因此讓防疫有遺憾、有破口。

行政院今日召開「行政院紓困振興進度記者會」，蘇貞昌親上火線說明紓困進度。面對媒體提問，蘇貞昌針對敦睦艦隊染疫一事，他表示，目前疫情險峻，但中國飛機、船艦還是不停繞台或擾台，保國衛民一刻不能停。

▲行政院長蘇貞昌在出席行政院記者會時，談到很遺憾防疫確實沒有到位。（圖／記者宋良義攝）

蘇貞昌強調，如何讓海軍、學校學生、官兵有個演訓機會，並且敦親睦鄰跟友邦互動，這是長期以來一刻不鬆懈的活動。至於防疫，這次確實有沒到位的地方，總統也交代誠實以對，國防部長已出來道歉，就依總統指示做好，不要讓防疫有了遺憾破口，全體謹慎面對。

蘇貞昌強調，國防部防疫未到位或有缺失的部分，基於行政一體，行政院會全力支持。行政院副院長陳其邁表示，國防部口罩需求9日就有提出，包括如何發放等，一般官兵是14天9片，但會議不是針對敦睦艦隊。

蘇貞昌表示，雖然軍中有長期規範、作業繁複，但經過這件事後，相信軍方會依照蔡英文指示，誠實以對，找出方法、透徹改進，也會虛心道歉修正，希望各界給予時間，國軍一定會做得很好。

中央流行疫情指揮中心21日公布國內新增3例COVID-19（新冠肺炎）病例，案423至425為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊磐石艦上的實習生及軍人。本起群聚事件截至目前共27人確診。