影像曝！軍車18日開進宜蘭國中載阿兵哥　校方怒：事先沒告知

▲18日一輛神秘軍車開進宜蘭國中，車上人員穿防護衣全副武裝，嚇的校方人員趕緊把車趕走。（圖／翻攝學校監視器影像）

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

磐石艦隊截至目前爆出有27人染疫，軍方緊急在18日招回各地阿兵哥送進檢疫所，其中被列入集結站的宜蘭國中在事件曝光後相當緊張，22日一早緊急大消毒！而稍早召集當日的監視器影片隨之曝光，校方表示，第一時間見防疫車駛入校園完全不知道對方目的，雖經詢問後軍方相當配合有盡速離開，但認為整個過程還是有些太唐突。

宜蘭縣宜蘭國中是敦睦艦隊召回集結點，事件21日晚曝光，市公所如臨大敵緊急大消毒，此事也讓師生與附近居民心裡怕怕的，他們說，深怕集合的軍人中有人「中鏢」，造成感染擴散。

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21日下午立委質詢問到此事時，軍方坦承有派專車召回下船官兵，且經查確定宜蘭召回6人。宜蘭國中校方表示，先前都未收到任何通知，「18日周六原本人上班，只是當天學校下午有舉辦招生宣導說明會，怎料說明會一結束出來，就見防疫車停在大門內，另還有2位身穿隔離衣全副武裝的官兵下車」，直指軍方未經溝通告知，就擅自將軍車停進校園，雖然據了解他們是接獲上級指令才會前來此地接送人員，但這樣造成恐慌，還是有些離譜，對此已向縣府教育處報告。

▲敦睦艦隊召回人員在宜蘭國中集合，阻防疫破口宜市公所緊急大消毒。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭市公所在獲悉相關訊息後，仍然以高規格防疫的態度進行準備，連夜整備消毒相關器具，於4月22日上午調派消毒車輛及相關作業人員，前往宜蘭國中集結點及周邊區域進行消毒作業，要將可能出現之防疫破口進行圍堵，要讓民眾安心，同時協力完善防疫戰線。

宜蘭衛生局表示，敦睦艦隊召回人員中，於宜蘭國中集合的軍人有6名，當日下午收到命令隨即到指定地點集合，目前6名軍人健康狀況良好，第一次採檢結果也都是陰性，相關單位於22日上午完成宜蘭國中周邊消毒。衛生局會持續追蹤檢疫人員健康狀況，掌握疫情發展，積極守護縣民健康。

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