中低收入戶、弱勢87萬人「紓困金入袋」　蘇貞昌：連3個月每人1500元

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，各行各業都受到巨大衝擊，行政院編列2100億元特別預算，協助產業紓困。行政院長蘇貞昌表示，中低收入戶、弱勢族群，每人每月可領1500元，21日已入帳第一個月補助。另外計程車司機、遊覽車司機、自營業者、受創業者員工等，也會陸續在今明開始入帳，預計90萬人已領到補助，陸續發放了1035億元。

行政院今日召開紓困振興進度記者會，蘇貞昌親自出面說明紓困進度，他表示，87萬名中低收入戶與弱勢，每人每月可補1500元，21日已入帳第一個月；10萬名計程車、遊覽車司機，每人每月1萬元，已有5.8萬人領到，21日陸續入帳。

還有100萬名自營業者，一次發放3萬元，本週10萬人領到，22日陸續入帳；90萬名受創業者員工，包括餐飲業、製造業、會展業、觀光業、藝文產業，補助員工薪資4成3個月，並補助一次性營運基金，本週已3.7萬人領到，21日陸續入帳。蘇貞昌表示，已有90萬人領到補助。

▲行政院紓困記者會 。（圖／記者李宜秦攝）

蘇貞昌表示，紓困不是人人有獎、亂撒幣，而是針對弱勢、有需要的個人或產業補助，希望一步一步進行，第三階段再進行振興計畫。至於何時發放酷碰券，他表示，目前還在防疫階段，希望民眾戴口罩、保持社交距離，若現在鼓勵大家出門消費「有點矛盾」，會隨著疫情發展並搜集各界意見，按時推動。

蘇貞昌表示，去年推出觀光紓困時，部分政黨也是丟水球、撒麵粉，但到了地方政府人人搶著要，因此會加強與地方政府及業者聯繫，擬出最有誠意的辦法，不過若地方政府有不同想法，可以提出來討論，讓方案依照各地特性調整，強調方案「不會畫地自限」。

▲90萬人已入帳紓困補助 。（圖／記者李宜秦攝）