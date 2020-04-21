前文化部司長涉嫌收賄60萬還出國爽玩　檢漏夜訊問後裁定聲押禁見

▲文化部人文及出版司前司長朱端皓涉貪污罪遭傳喚。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、游宗樺／台北報導

前文化部司長朱瑞皓涉嫌於在任職期間，利用管理及監督出版補助的權責，收受業者60萬元賄賂，還受招待去東南亞旅遊，事後再以職務之便，協助業者取得政府的採購標案與出版補助款。檢調20日兵分7路進行搜索，約談前司長、涉嫌行賄的業者及相關證人等17人，經過漏夜訊問後，司長被裁定聲押禁見，另外2名被告分別被裁定以30萬及50萬元交保。

▲台北市出版商業同業公會理事長盧欽政涉嫌行賄，被檢方裁定以50萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，前文化部人文及出版司司長朱瑞皓在轉任國立傳統藝術中心副主任一職前，利用監督出版補助款項的權責，收受台北市出版商業同業公會累積約60萬元的賄賂，甚至還接受招待去越南、泰國旅遊，之後再藉職務之便，幫助行賄的業者取得文化部採購標案，從中獲利達150萬元。

檢廉掌握相關情資後，於20日陸續將朱瑞皓、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、台北市出版商業同業公會副理事長周均亮等人依照被告身分移送北檢審理，同時也將相關證人帶至北檢作證，連同被告在內一共17人。

▲台北市出版商業同業公會副理事長周均亮涉嫌行賄，被檢方裁定以30萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

盧欽政晚間步入地檢署時表示，自己是無辜的，一切聽從法官怎麼說，其餘涉案人士則在面對記者詢問時保持沈默，快步進入地檢署。全案經過漏夜訊問後，3名被告遭檢方依違反《貪污治罪條例》辦理，盧欽政與周均亮分別裁定以50萬元、30萬元交保，朱瑞皓則被檢方聲請羈押禁見。

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