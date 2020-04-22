美參院通過近5000億美元資助法案！灑錢救企業衝高檢測　川普：我一定會簽字

▲美國4項法案疫情資助法案的總金額高達約3兆美元。圖為國會大廈。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國聯邦參議院21日一致通過總額4800多億美元的新冠肺炎經濟援助法案，藉此協助小型企業，並提供新資金給醫療院所，提高全國檢測。這是川普政府針對疫情出台的第4個資助法案，眾議院最快23日就能進行表決。

綜合美聯社等外媒報導，國會與白宮歷經約2周的協商，雙方21日達成協議，儘管保守派共和黨人反對，但法案最終仍獲得一致通過。在這項最新的法案當中，有多達3310億美元資金將用來協助推動小型企業，提供750億美元給醫院，撥出250億美元加強病毒檢測作業。

總統川普也在推特表達對此法案的支持，且承諾將會簽字同意，「我敦促眾議院通過這項法案。」他也說，他願意在後續援助計畫提供對州政府、地方政府的財政救濟及基礎建設項目，共同對抗疫情。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站，美國確診人數高居全球之冠，是排名第二國家西班牙的4倍之多，目前已有82萬3257人染疫、累計4萬4805人病逝，約2200萬人失業。