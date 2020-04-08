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ET員工瘋搶午茶充電套餐！　工作到下午最期待的療癒茶點

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▲茶裏王攜手foodpanda推出午茶充電計畫，提供上班族療癒的下午茶點，連ETtoday的員工都瘋搶。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者鍾欣妍／採訪報導

手指敲打著鍵盤，雙眼緊盯螢幕，上班族每天辛苦工作，就盼能爭取加薪，不過到了下午時段昏昏欲睡，恐怕會影響工作效率。上班族吳小姐有同感的說：「下午的時段最累啦，因為精神沒有很好，有些時候效率就很差，但這樣又要加班作業。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

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▲上班族每天努力工作，到了下午時段容易昏昏欲睡，影響工作效率。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲茶裏王攜手foodpanda推出午茶充電計畫，要幫努力打拚的上班族充滿電力。（圖／記者張凱喨攝）

茶裏王聽到上班族心聲，攜手foodpanda推出午茶充電計畫，精選多家人氣店家，不管是想要吃鹹甜冷熱的茶點通通有，每張訂單還會搭配茶裏王飲品，要讓努力打拚的上班族，吃點下午茶提振精神、補充元氣。 

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼午茶充電計畫精選多家人氣店家，提供鹹甜冷熱的多元選擇，每張訂單還會搭配茶裏王飲品。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

ETtoday員工楊小姐表示，每天最期待的時間就是吃下午茶，「我覺得茶裏王很貼心，不但幫我們都找好茶點，品項也很多元，我們就不用擔心要吃什麼了。」

另一名ETtoday員工謝先生則大讚：「像我們平常工作到下午會餓的時候，把foodpanda的app打開來，點一點就可以想吃什麼都有，現在搭配活動，飲料上面還有療癒小語，我覺得好像在幫你加油打氣一樣，很棒。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼茶裏王聯手foodpanda推出午茶充電套餐，搭配的茶裏王上頭還有療癒小語，替上班族加油打氣。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

就連ETtoday的員工也來偷閒喝下午茶，感受療癒的職場小確幸，心動了嗎？現在到午茶充電計畫活動官網，就有多間美食職人店家可以選擇，茶裏王要幫所有的上班族，充飽滿滿電力，迎接下午的工作挑戰。

►詳情請上茶裏王午茶充電計畫活動網頁

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