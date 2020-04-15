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全台首創「虛擬超市」！foodpanda：提供7天鑑賞期退換貨、有望推自有品牌

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▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

▲foodpanda首創虛擬超市「pandanow熊貓嚴選」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台首例！foodpanda首創全台官方自營虛擬超市「pandanow 熊貓嚴選」，攜手近3000間商店提供生鮮雜貨外送服務，有別於一般零售業，一條龍的服務讓民眾下單至拿到商品僅需短短20分鐘，並開立發票、提供鑑賞期退換貨服務，pandanow業務總監Denis Aksenov更指出，未來不排除推出熊貓自有品牌，提供更多選擇。

▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

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▲「熊貓嚴選」倉庫曝光。

去年12月foodpanda首間「熊貓嚴選」開幕，截至目前為止北台灣已建立10個自建倉庫據點，熊貓嚴選為業者官方自營之虛擬超市，不對外開放、僅提供民眾透過平台下單，接到訂單後交由撿貨員檢視訂單內容並進行備貨，接著開立發票再行包貨動作，接著交由AI系統分配合適外送員，外送員取貨後完成配送，平均20分鐘就可送到家，也隨件附上發票，以提供民眾退、換貨。

▲▼foodpanda首創虛擬超市「熊貓嚴選」、pandanow業務總監Denis Aksenov。（圖／記者蕭筠攝）

▲pandanow業務總監Denis Aksenov。

其中，針對如何進行退貨部分，pandanow業務總監Denis Aksenov進一步說明，表示將配合7天鑑賞期法規，7天內消費者都可以提出退貨要求，先聯繫客服後再到現場倉庫進行退貨及退款動作，貨款也以現金或信用卡方式退還。至於以雲端冰箱、儲藏室開創新零售業服務是否會影響原先合作超市或量販夥伴關係，Denis強調，熊貓嚴選主要提供即時及臨時需求，包裝規模較小不需要囤貨，以滿足消費者當下需求，這次最大的不同點。

另未來是否有推出自有品牌的可能性？Denis表示就目前數據顯示，「可以證明那可能會是未來走的方向，不排除這個可能。」

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